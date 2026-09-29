Sư đoàn 3 hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến thuật năm 2026

Công tác chuẩn bị diễn tập được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các đơn vị chủ động xây dựng văn kiện, chuẩn bị vật chất, thao trường và huấn luyện bổ sung các nội dung: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân, vượt sông...

Các đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật.

Dù thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hành quân, trú quân đúng kế hoạch, duy trì tốt sức khỏe và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các hình thức chiến thuật, diễn tập đối kháng được thực hiện bài bản; chỉ huy các cấp nắm chắc thứ tự các bước tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tác phong chỉ huy tốt.

Điểm nổi bật của diễn tập là nội dung thực hành bắn đạn thật. Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, bắn các loại súng hỏa lực theo kế hoạch. Quá trình chỉ huy, điều hành thực hành chiến đấu cơ bản nhịp nhàng, đúng ý định chiến thuật, kết hợp tốt giữa kỹ thuật với chiến thuật, hiệp đồng chặt chẽ giữa các phân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với nhiệm vụ quân sự, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai hiệu quả, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trong hành quân xa, mang vác nặng; giữ vững tinh thần đoàn kết và chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm chặt chẽ; vũ khí, trang bị được kiểm tra, hiệu chỉnh đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn.

Thành công của đợt diễn tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy các cấp, củng cố trình độ kỹ, chiến thuật của bộ đội; đồng thời giúp các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.