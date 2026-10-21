Sư đoàn 3: Đưa việc thực hành theo Bác thành ý thức tự giác

Nền tảng vững chắc từ thực tiễn

Những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 3 xác định học tập và làm theo Bác không dừng ở các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt mà phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ sát với từng vị trí công tác. Tinh thần ấy được đưa vào kế hoạch xây dựng Đảng bộ, huấn luyện chiến đấu, giáo dục pháp luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 trong một buổi huấn luyện.

Thông qua các hoạt động như tọa đàm, diễn đàn thanh niên, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, những chuẩn mực đạo đức đã trở nên gần gũi, thấm sâu vào nếp nghĩ của từng quân nhân.

Thực tiễn 10 năm qua cho thấy, tinh thần tự giác của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 đã tạo nên những con số ấn tượng. Đơn vị huy động gần 90.000 ngày công củng cố thao trường; củng cố, làm mới mô hình học cụ trị giá hơn 8,55 tỷ đồng; đóng góp hơn 900 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào huấn luyện. Ý thức trách nhiệm chuyển biến rõ rệt. Cán bộ không chờ giao việc mới làm, chiến sĩ chủ động tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.

Sự chuyển biến đó được duy trì bằng những mô hình sát hợp với tâm lý tuổi trẻ. Đơn cử như “Chuyện ở đại đội” - biểu dương hơn 42.000 việc tốt, “Tổ 3 người cùng tiến” hiện có 2.432 tổ, hay “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” được tổ chức 113 nhóm ở cấp đại đội và tương đương. Đây đều là những cách làm sáng tạo ở Sư đoàn 3 được Tổng cục Chính trị lựa chọn, in trong sách giới thiệu mô hình tiêu biểu toàn quân.

Chia sẻ về nền nếp học Bác từ cơ sở, Thượng úy Lý Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Trợ lý Công tác quần chúng, Ban Chính trị, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) - Thủ lĩnh Đoàn xuất sắc nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2026 cho biết: “Học Bác không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ trách nhiệm trong từng việc nhỏ, sự quan tâm đến đồng đội và nỗ lực vì tập thể. Khi hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của chiến sĩ, việc học Bác sẽ tự nhiên đi vào đời sống và tạo sức lan tỏa”.

Không chỉ rèn mình trong doanh trại, tinh thần ấy còn được khẳng định trên thao trường, trong những hoạt động vì cộng đồng. Qua các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Sư đoàn đã huy động hơn 24.700 ngày công giúp Nhân dân tu sửa đường sá, xây cầu dân sinh, làm nhà văn hóa. Tiêu biểu là động viên hơn 350 cán bộ, chiến sĩ vượt nắng gió, tham gia xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng (Đức Long, Phục Hòa, Trà Lĩnh, Quang Hán, Lũng Nặm...). Chiến sĩ Lưu Mạnh Tú (Trung đoàn 12) chia sẻ: “Dù thời tiết khắc nghiệt, vất vả nhưng nghĩ đến ngày các em nhỏ vùng biên được học trong những ngôi trường khang trang, chúng tôi lại thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Những kết quả nêu trên cùng kinh nghiệm phong phú đúc rút từ thực tiễn là tiền đề để Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 tiếp tục đưa việc học tập Bác bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn “thực hành” theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ “làm theo” đến “thực hành”

Đưa việc học Bác đi vào chiều sâu luôn là bài toán đặt ra đối với Đảng ủy Sư đoàn 3. Dù đã tạo được nếp rèn luyện thường xuyên nhưng thực tiễn công tác cho thấy nhận thức ở một số cá nhân, tập thể chưa thực sự đồng đều. Theo đó, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên là cơ sở quan trọng để đơn vị khắc phục tình trạng trên. Tinh thần cốt lõi của Chỉ thị 07 đòi hỏi sự chuyển hướng quyết liệt từ “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”.

Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 chú trọng học tập, nghiên cứu, nắm chắc nội dung của Chỉ thị 07 để đưa tinh thần đó đi vào từng nếp nghĩ, việc làm hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để triển khai một cách bài bản, đồng bộ.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 nhấn mạnh: “Tinh thần cốt lõi của Chỉ thị 07 là gắn học tập với thực hành; “học tập” phải thiết thực, nắm chắc nội dung, yêu cầu, còn “thực hành” phải sát yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tiễn, qua đó chuyển những kiến thức được học thành hành động và kết quả cụ thể trên thao trường, trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”.

Trên thao trường, “làm theo” dễ dừng ở mức huấn luyện đủ giờ, đủ buổi; còn “thực hành” là cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn bộ đội khắc phục từng động tác yếu; chiến sĩ tự giác luyện tập ngoài giờ chứ không đợi nhắc nhở. Trong thực hiện kỷ luật, nếp sống, “thực hành” là biến kỷ luật thành thói quen tự giác - đúng giờ không cần ai nhắc, thực hiện chế độ không chờ đôn đốc. Khi gặp vướng mắc, chủ động tự giải quyết trong phạm vi thẩm quyền thay vì trông chờ cấp trên.

Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 07 gắn với nền tảng sẵn có trong thực hiện Chỉ thị 05 đang từng bước giúp Sư đoàn 3 đưa việc học và thực hành theo Bác trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là điểm tựa cốt lõi để Sư đoàn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.