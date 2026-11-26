Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, lực lượng của Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 3 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất cao đẹp của người quân nhân, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại tá Chu Thế Trung động viên lực lượng tham gia rà phá bom mìn.

Tại đây, Đại tá Chu Thế Trung đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tình hình triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình rà phá bom mìn. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Cùng đó yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các quy trình, quy định chuyên ngành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Đồng thời, duy trì tốt công tác quản lý, chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.