Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn 2, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn dự và chủ trì lễ phát động.

Sư đoàn 2 phát động đợt thi đua cao điểm “80 Ngày thi đua Quyết thắng”. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ phát động, Thượng tá Lê Quang Hiệp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sư đoàn đã phát động đợt thi đua với 3 nội dung, chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Tiểu đoàn Cối 100 đại diện các khối thi đua phát biểu giao ước. Các cơ quan, đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra.

Đợt thi đua cao điểm “80 Ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” là đợt thi đua trọng điểm trong năm 2026, nhằm tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Quân khu và Sư đoàn.