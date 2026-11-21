Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 10 tiến hành quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 21/11, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của đơn vị vừa tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sỹ tại tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ thông tin từ các nguồn tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 10 đã xây dựng kế hoạch khảo sát trên địa bàn phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Quá trình khảo sát, đơn vị xác định có 16 liệt sỹ của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, hy sinh.

Quá trình tìm kiếm, trong hai ngày 20 và 21/11, lực lượng của đơn vị đã phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sỹ, cùng với nhiều di vật như thắt lưng, dao găm, nhiều đoạn dây thông tin, dây dù và mảnh tăng nhỏ. Cả hai liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính.

Sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 10 đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định; đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ, quy tập trở về an nghỉ cùng đồng đội.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Sư đoàn 10 đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vào tháng 7/2026.

Đến nay, đơn vị đã tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sỹ tại phường Kon Tum, phường Đăk Cấm và hai xã Măng Ri, Đăk Pék./.