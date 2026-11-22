Theo đó, từ đơn kiến nghị cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của ông Lê Đức Viễng (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và thông tin do Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Trợ lý Thông tin, Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 10 cung cấp về vị trí từng phát hiện, quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ năm 2017, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua khảo sát, đơn vị xác định tại khu vực tọa độ 22.92 (bản đồ UTM), thuộc phường Đăk Cấm, có thông tin về 16 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 hy sinh tháng 4-1971 và được mai táng tại đây. Trên cơ sở đó, Sư đoàn 10 đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khai quật theo quy định.

Trong quá trình tìm kiếm ngày 21-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 và các lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ tại tổ 10, phường Đăk Cấm. Di vật tìm thấy gồm một mặt thắt lưng bộ đội, 10 cúc áo và một số vật dụng khác. Hiện chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 tìm thấy, cất bốc, quy tập ngày 21-11 tại phường Đăk Cấm.

Sau khi cất bốc, Sư đoàn 10 đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thiện các thủ tục, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho địa phương theo quy định. Hài cốt liệt sĩ hiện được thờ cúng tại nhà quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Như vậy, trong đợt tìm kiếm tại khu vực này, Sư đoàn 10 đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đơn vị quy tập được trong Chiến dịch 500 ngày đêm lên 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Hiện Sư đoàn 10 tiếp tục chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.