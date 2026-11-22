Các di vật của HCLS cất bốc

Thượng tá Trương Văn Thắng, Trợ lý Chính sách Sư đoàn 10 cho biết, từ ngày 9 đến 21/11, căn cứ thông tin do ông Lê Đức Viễng (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp và thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Trợ lý Thông tin, Ban Phòng không, Phòng Tham mưu Sư đoàn 10, Đội tìm kiếm và quy tập HCLS đã tổ chức khảo sát, xác minh tại tọa độ 04.06.9, thuộc Tổ 10, phường Đăk Cấm.

Đây là khu vực được xác định có 16 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 hy sinh.

HCLS vừa được phát hiện chưa xác định được danh tính, gồm xương sọ, 30 chiếc răng, hai xương ống chân dài từ 20–36cm cùng một số mảnh xương nhỏ.

HCLS được quy tập ngày 21/11

Các di vật được tìm thấy gồm một mặt thắt lưng bộ đội, 10 cúc áo, một tăng bộ đội và một số vật dụng khác.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực này, năm 2017, lực lượng của Sư đoàn 10 đã quy tập được một bộ HCLS cùng nhiều di vật.

Vị trí phát hiện HCLS thứ hai

Ngày 20/11 vừa qua, Đội tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm một bộ HCLS cùng các di vật như dây thắt lưng, dao găm, dây thông tin, dây dù và mảnh tăng.

Như vậy, tính đến ngày 21/11, Đội tìm kiếm và quy tập HCLS Sư đoàn 10 đã quy tập được tổng cộng 3 bộ HCLS tại khu vực Tổ 10, phường Đăk Cấm.

Hiện nay, chỉ huy Sư đoàn 10 đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm theo kế hoạch, quyết tâm tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.