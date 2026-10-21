Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pét (tỉnh Quảng Ngãi)

Trước đó, từ phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của ông Nông Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xã Đăk Pét (tỉnh Quảng Ngãi), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng của xã Đăk Pét tiến hành xác minh, khảo sát, tìm kiếm tại tọa độ (67-94.3) thuộc xã Đăk Pét.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pét, tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả đã tìm thấy và quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN. Đặc biệt, trong mộ liệt sĩ có nhiều di vật như: 1 võng, 1 ba lô, 1 áo mưa, 1 tăng, 1 bình tông và ăng gô, 1 bát ăn.

Hiện Sư đoàn 10 đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các cơ quan chức năng của đơn vị phối hợp với địa phương đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi thờ cúng; tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng vào thời gian tới.

Các di vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Đăk Pét, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Thượng tá Trương Văn Thắng, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền và phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến hàng nghìn người dân. Đội cũng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở nhiều địa bàn nghi có hài cốt liệt sĩ và đã quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ.