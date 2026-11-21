Theo đó, từ tài liệu và kết quả khảo sát địa bàn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 xác định tại tọa độ 22.92.(04.06.09) thuộc phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) có 16 liệt sĩ của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 hy sinh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi).

Trên cơ sở thông tin thu thập được, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương triển khai tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm từ ngày 9 đến ngày 19-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 và các lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, cùng với hài cốt có nhiều di vật như dây thắt lưng bộ đội, dao găm, các đoạn dây thông tin, dây dù và mảnh tăng.

Các di vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

Thượng tá Trương Văn Thắng cho biết, hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực này. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đưa được nhiều hài cốt liệt sĩ về với quê hương.