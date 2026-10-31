Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) quy tập được bộ hài cốt liệt sĩ thứ hai tại xã Đăk Pék

Đây là bộ hài cốt liệt sĩ thứ hai được cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék và các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được tại xã Đăk Pék.

Trước đó, Sư đoàn 10 đã căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của đơn vị và thông tin cung cấp của bà Y Noan, sinh năm 1961, trú tại xã Đăk Pék, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và các lực lượng chức năng của xã Đăk Pék tiến hành khảo sát, tìm kiếm tại thôn Đông Sông, xã Đăk Pék.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 28-10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 đã quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật: 1 tăng bộ đội, 1 con dao.

Thượng tá Trương Văn Thắng, Trợ lý Chính sách Sư đoàn 10 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bằng nhiều hình thức; đồng thời mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm trên các địa bàn từng xảy ra các trận đánh, bộ đội ta hành quân, trú quân và các địa bàn nghi có hài cốt liệt sĩ, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đưa được nhiều hài cốt liệt sĩ về với quê hương.