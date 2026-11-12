Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị mới cho cán bộ, chiến sĩ

Theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Đại tá Ngô Ngọc An, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 34; Đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10; Đại tá Hồ Sỹ Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 10.

Đại tá Ngô Ngọc An, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 34 và Đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Đại biểu trao quà tặng các đơn vị tham gia diễn tập.

Cùng dự có đại biểu một số cơ quan, đơn vị Quân đoàn 34, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan Sư đoàn 10; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh phòng ngự”, đơn vị thực binh gồm: Tiểu đoàn Bộ binh 8 và một số đơn vị hỏa lực của Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10).

Đại úy Đinh Văn Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 8 chỉ huy đơn vị trong diễn tập.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 8 cơ động chiếm lĩnh trận địa phòng ngự.

Quá trình diễn tập theo các tình huống giả định, Tiểu đoàn Bộ binh 8 và các đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, tích cực, kiên cường, vững chắc”; vận dụng linh hoạt các thủ đoạn chiến đấu, đẩy địch vào thế bị động đối phó; đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, ưu thế trên hướng, mục tiêu chủ yếu và thời cơ quan trọng để áp đảo, giành thế chủ động trong chiến đấu, bẻ gãy, đánh bại các đợt tiến công của địch.

Đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, cho biết, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật là một hình thức huấn luyện cao nhất, là tiêu chí để đánh giá chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Trung đoàn 66 đã huấn luyện và làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Khẩu đội súng SPG-9 nạp đạn chuẩn bị bắn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 8 trong diễn tập.

“Cuộc diễn tập một lần nữa khẳng định trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp; hành động chiến đấu mưu trí, dũng cảm, linh hoạt và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị mới của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Bộ binh 8; truyền thống của Trung đoàn 66 - đơn vị vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Đại tá Bùi Thế Tài nhấn mạnh.