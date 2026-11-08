Sư đoàn 10, Quân đoàn 34: Đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 10 đã chủ động lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng quân nhân. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, đọc sách, tìm hiểu kiến thức pháp luật, tạo không khí sôi nổi, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) tìm hiểu sách pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Ảnh: Hữu Huy

Tại Tiểu đoàn 17, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức các hoạt động trong ngày nghỉ kết hợp xem chương trình “Luật siêu dễ”, tuyên truyền, giới thiệu sách pháp luật. Thông qua hình thức tiếp cận gần gũi, dễ hiểu, những kiến thức pháp luật được truyền tải sinh động, giúp bộ đội nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Trong khi đó, các chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 28 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Chi đoàn thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”. Hoạt động tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao đổi, tìm hiểu các quy định pháp luật, liên hệ với trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và nền nếp chính quy.

Cùng với Trung đoàn 28, các chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 16 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Tiểu đoàn 16 thượng tôn Hiến pháp và pháp luật". Thông qua diễn đàn, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật tiếp tục được lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, công tác và rèn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10) sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2026. Ảnh: Hữu Huy

Tại Trung đoàn Pháo binh 4, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cũng được triển khai sôi nổi, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Là đơn vị chủ lực, quân số đông, nhiều đầu mối, loại hình đơn vị và đóng quân phân tán, Sư đoàn 10 xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Đặc biệt, trước đặc điểm chiến sĩ đến từ nhiều vùng miền, có trình độ nhận thức và điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đồng thời được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hàng năm, hoạt động Ngày Pháp luật hàng và nội dung "Mỗi ngày một câu hỏi". Các cơ quan, đơn vị duy trì việc học tập, nghiên cứu pháp luật gắn với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, Sư đoàn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên rà soát, kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật được triển khai đồng bộ với việc chủ động dự kiến các tình huống vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Sư đoàn 10 tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, gắn việc học tập, tìm hiểu pháp luật với thực tiễn công tác, sinh hoạt và rèn luyện của bộ đội. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.