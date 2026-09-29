Sự cố viễn thông thúc đẩy Mỹ chi 30 tỷ USD cải tổ hàng không

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Ngày 28/9, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cùng các hãng hàng không lớn và các nghiệp đoàn hàng không kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê duyệt thêm 30 tỷ USD để cải tổ hệ thống kiểm soát không lưu và nâng cấp cơ sở hạ tầng hàng không.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh sự cố viễn thông nghiêm trọng hồi tuần trước khiến hoạt động hàng không dọc bờ Đông nước Mỹ đình trệ trong nhiều giờ, làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay.

Khoảng 10 tỷ USD sẽ được dành để thay thế các tháp kiểm soát không lưu đã cũ và 10 tỷ USD để nâng cấp hệ thống viễn thông cùng các công nghệ phục vụ kiểm soát không lưu, trong đó có các hệ thống tăng cường an ninh mạng.

Khoảng 7,2 tỷ USD sẽ được dùng để mở rộng hệ thống phần mềm mới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sử dụng phân tích dự đoán để nâng cao hiệu quả quản lý các chuyến bay. Nguồn kinh phí còn lại sẽ hỗ trợ các sân bay quy mô trung bình xây dựng nhà ga và tăng năng lực khai thác, qua đó góp phần giảm ùn tắc tại các sân bay lớn.

Trước đó, tháng 6/2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD trong 5 năm để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu và tăng tuyển dụng nhân viên. Một vụ va chạm trên không tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington hồi tháng 1/2025 khiến 67 người thiệt mạng cũng làm gia tăng sức ép cải tổ.

Theo Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), chi phí nâng cấp hệ thống viễn thông đã tăng thêm 4,75 tỷ USD, lên 5,91 tỷ USD. Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết các đường dây viễn thông bằng đồng lỗi thời cần được thay thế hoàn toàn trước tháng 9/2027./.