Sự cố và những hình ảnh đẹp tại giải đua Knock Out the King 2018

(VnMedia) - Trái với buổi sáng khá êm đềm, phần thi sơ loại buổi chiều diễn ra thực sự gay cấn, các tay đua so kè từng tích tắc đồng hồ và không ít xe đã phải nhờ đến cứu hộ.

Như đã thông báo từ trước đó, trong ngày 24/3, Giải đua xe địa hình đối kháng - Knock Out the King 2018 đã diễn ra vòng đấu sơ loại cùng một trận đấu loại trực tiếp. Do thể thức thi đấu rất mới lạ nên thu hút đông đảo các thành viên của các câu lạc bộ, hội, nhóm chơi xe tại miền Bắc cũng như miền Nam. Vào buổi sáng, sau màn ra mắt ngắn gọn BTC bắt đầu tiến hành thi đấu các cặp đầu tiên.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở vòng sơ loại có tổng cộng 36 đội thi. Ảnh: Phan Linh

Trong khoảng thời gian này, không xảy ra quá nhiều sự cố nào nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp xe Toyota 4Runner của tay lái Vũ Đỗ Hiếu bất ngờ nổ lốp trước bên lái. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong ngày đầu tiên diễn ra Knock Out the King 2018.

Mạnh Quân

Chiếc Colorado nhấc cả 4 bánh trên không. Ảnh: Mạnh Quân

Nguyễn Tuấn Cường (Cường "chè", thứ hai từ phải sang) và Phạm Đình Trọng (đầu tiên từ phải sang) là hai cái tên đáng gờm trong buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Mạnh Quân

Pha bẻ cua khét lẹt của Nguyễn Tuấn Cường khi đối đầu với người bạn trong cùng câu lạc bộ xe bán tải nhưng lại bước vào thế đối đầu khốc liệt. Ảnh: Mạnh Quân

Phạm Đình Trọng cũng sử dụng xe Toyota Land Cruisver V8 - chiếc xe mạnh nhất tại giải Knock Out the King năm nay. Ảnh: Mạnh Quân

Mô tả ảnh.Chiếc xe Land Cruiser của Phạm Đình Trọng bất ngờ gặp sự cố chân ga dẫn tới kết quả không được như mong muốn. Ảnh: Mạnh Quân

Toàn bộ thời gian thi đấu sẽ được máy tính ghi lại thông qua hệ thống chip và hiển thị trên màn hình LED. Ảnh: Mạnh Quân

Buổi chiều cũng chứng kiến nhiều sự cố xảy ra. Ảnh: Phan Linh.

Nổ túi khí, nứt kính lái là điều hết sức bình thường. Ảnh: Mạnh Quân

Thậm chí, nặng hơn là gãy trục láp. Ảnh: Phan Linh

Đã có ít nhất 3 xe thi đấu phải về Hà Nội trên xe cứu hộ.

Chiếc Ranger bay rất đẹp mắt. Ảnh: Phan Linh

Màn biểu diễn trên không khác. Ảnh: Phan Linh

Tay lái Vũ Hoài Nam băng băng về đích. Ở ngày đầu tiên anh Nam đã có màn thi đấu hết sức ấn tượng và đứng thứ 10 trong 16 đội đua lọt vào vòng trong. Ảnh: Phan Linh

"Được vào vòng trong là điều hết sức bất ngờ đối với mình, ưu thế rõ nhất của chiếc xe này chính là ở hộp số sàn. Nó giúp mình tăng, giảm tốc độ một cách chủ động hơn so với hộp số tự động", anh Nam nói. Ảnh: Mạnh Quân

Trong ảnh là xe số 89 của Trần Quang Tiến, tay lái có kĩ thuật khá tốt, đứng đầu bảng trong phần lớn thời gian thi đấu ở ngày thi thứ nhất với thành tích 9 phút 03. Ảnh: Mạnh Quân

Bất ngờ đã xảy ra khi tay lái Hoàng Giang (giữa) đã có màn thi tài cực kì ấn tượng, thành tích 8 phút 55 giây đã giúp anh đứng vị trí đầu tiên. BTC cũng thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho tay lái này. Ảnh Mạnh Quân.

Màn trình diễn đẹp mắt ở KOK 2018. Ảnh: Phan Linh

Bóng hồng duy nhất của giải. Ảnh: Phan Linh

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, tay lái Giang Hoàng giữ vị trí đứng đầu, theo sát nút là Trần Phát, khoảng cách chỉ là 2 giây, tiếp đó là Trần Quang Tiến 9 phút 03.