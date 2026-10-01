Sự cố trên máy bay FlyDubai: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng, Israel nói khủng bố

Một sự cố xô xát nghiêm trọng đã xảy ra trong buồng lái của một máy bay FlyDubai bay từ Dubai đến Tel Aviv. (Nguồn: Anadolu)

Theo truyền thông Israel, chuyến bay chở khoảng 180 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk của Saudi Arabia sau khi xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Máy bay ban đầu phát mã khẩn cấp 7700, sau đó chuyển sang mã 7500, tín hiệu cảnh báo nguy cơ không tặc hoặc can thiệp bất hợp pháp. Không quân Israel đã điều chiến đấu cơ ứng phó trước khi máy bay hạ cánh an toàn.

Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, cơ phó, được cho là công dân Oman, đã dùng dao tấn công cơ trưởng là công dân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và tìm cách khiến máy bay gặp nạn trước khi bị hành khách khống chế. Người này được cho là đang bị nhà chức trách Saudi Arabia thẩm vấn.

Trước vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố: “Sự cố trên máy bay là một âm mưu tấn công khủng bố, mục tiêu là làm rơi máy bay”.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev đã yêu cầu đình chỉ toàn bộ chuyến bay của Flydubai tới Israel, đồng thời yêu cầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel điều tra khả năng phía UAE vi phạm thỏa thuận hàng không với Israel. Theo thỏa thuận này, chỉ phi công mang hộ chiếu của các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Israel mới được phép hạ cánh tại Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng cho biết, ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ việc và nhận được thông tin rằng, cơ phó là người đã dùng dao tấn công cơ trưởng. Theo nhà lãnh đạo, cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố” hoặc một người hành động mất kiểm soát.

Ông Trump cũng thuật lại thông tin do Thủ tướng Netanyahu cung cấp rằng, một hành khách Israel làm nghề sửa ống nước, không có kinh nghiệm điều khiển máy bay, đã can thiệp sau khi nghe thấy tiếng la hét từ buồng lái. Theo lời kể này, hành khách đã tác động vào cần điều khiển để giúp máy bay lấy lại trạng thái ổn định trước khi các thành viên phi hành đoàn khác tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Trong khi đó, hãng hàng không Flydubai cho biết, nguyên nhân và động cơ dẫn đến vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ và đang được điều tra chính thức. Hãng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh đưa ra những suy đoán vội vàng trong khi cơ quan chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ.

Giới chức Israel, Saudi Arabia và UAE chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân và động cơ của vụ việc.