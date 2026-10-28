Sự cố tràn dầu ngoài khơi UAE tiếp tục lan rộng, hàng loạt bãi biển phải đóng cửa
Sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang diễn biến đáng lo ngại khi vệt dầu tiếp tục lan rộng trên biển.
Theo thông tin ngày 26/10, hình ảnh vệ tinh ghi nhận dầu tràn từ một tàu chở dầu bị hư hại đã lan ra khu vực xung quanh, buộc giới chức phải đóng cửa thêm nhiều bãi biển.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/su-co-tran-dau-ngoai-khoi-uae-tiep-tuc-lan-rong-hang-loat-bai-bien-phai-dong-cua-169261028062735377.htm