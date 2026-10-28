Sự cố tràn dầu ngoài khơi UAE tiếp tục lan rộng, hàng loạt bãi biển phải đóng cửa

Theo thông tin ngày 26/10, hình ảnh vệ tinh ghi nhận dầu tràn từ một tàu chở dầu bị hư hại đã lan ra khu vực xung quanh, buộc giới chức phải đóng cửa thêm nhiều bãi biển.

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