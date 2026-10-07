Sự cố tiêm thuốc độc khơi lại tranh luận về cách thi hành án tử hình ở Mỹ

Ngày 5-10, Thượng nghị sĩ liên bang Marsha Blackburn, ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức Thống đốc Tennessee, cho rằng sự cố không nên dẫn đến ngừng thi hành án tử hình, mà cần đánh giá lại cách thức thực hiện.

Chủ tịch Hạ viện bang Cameron Sexton đề xuất bổ sung các phương thức thi hành án và chưa loại trừ phương án nào.

Christa Pike sống sót sau lần hành quyết đầu tiên kể từ khi bị kết án tử hình năm 1996. Ảnh: Channel4

Một số nghị sĩ Tennessee ủng hộ sử dụng ghế điện làm phương thức chủ đạo. Luật bang hiện cho phép áp dụng hình thức này nếu cơ quan chức năng không thể thực hiện tiêm thuốc độc dù đã có những nỗ lực hợp lý. Người phạm tội trước năm 1999 cũng được lựa chọn ghế điện.

Tranh luận được khơi lại sau vụ thi hành án đối với Pike, 50 tuổi, tại nhà tù Riverbend ở thành phố Nashville vào đêm 30-9.

Bà vẫn sống sau hai liều pentobarbital và phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Pike bị tuyên án tử hình năm 1996 vì tham gia tra tấn, sát hại nữ sinh Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995.

Sau sự cố, Thống đốc Bill Lee tạm hoãn vụ thi hành án duy nhất còn được lên lịch trong năm 2026 và yêu cầu điều tra độc lập.

Người đứng đầu Sở Cải huấn Tennessee, ông Frank Strada, đã từ chức và sẽ rời nhiệm sở trong tháng 10. Cơ quan này trước đó khẳng định đã tuân thủ quy trình thi hành án của bang.

Ngày 6-10, các luật sư cho biết Pike đã tỉnh và có thể nói chuyện, nhưng vẫn cần chăm sóc y tế tích cực. Tiên lượng sức khỏe chưa rõ ràng, quá trình hồi phục dự kiến kéo dài.

Nhóm luật sư tiếp tục đề nghị giảm án cho bà xuống tù chung thân không có khả năng được trả tự do trước thời hạn.

Theo Trung tâm Thông tin án tử hình, tiêm thuốc độc là phương thức thi hành án chủ yếu tại phần lớn các bang Mỹ còn duy trì hình phạt này.

Nam Carolina sử dụng ghế điện làm phương thức mặc định, còn Idaho lựa chọn xử bắn. Một số bang cho phép tử tù lựa chọn phương thức thi hành án.