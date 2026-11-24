Ngày 13/11, Mỹ buộc phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc trong hơn 4 giờ sau khi hệ thống kiểm soát không lưu gặp sự cố nghiêm trọng.

Khoảng 9.000-10.000 chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, hàng triệu hành khách chịu ảnh hưởng.

Đây là lần thứ hai Mỹ phải áp dụng biện pháp dừng cất cánh trên diện rộng kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, sau sự cố hệ thống thông báo hàng không NOTAM năm 2023.

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, sự cố bắt đầu lúc 15h36 ngày 13/11 theo giờ miền Đông, khi các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài phát hiện bất ổn trong hệ thống radar và liên lạc.

Lệnh dừng cất cánh được ban hành nhằm bảo đảm an toàn. Đến 20h15 cùng ngày, các chức năng cơ bản được khôi phục và lệnh hạn chế được dỡ bỏ.

Nguyên nhân ban đầu liên quan đến hoạt động bảo trì của L3Harris, nhà thầu phụ trách mạng viễn thông phục vụ hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia.

Trong quá trình chuyển đổi đường dây đồng sang cáp quang và lắp đặt bộ định tuyến mới tại một cơ sở từ xa của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), thiết bị bắt đầu truyền lượng dữ liệu bất thường sang các bộ phận khác.

Hệ thống ghi nhận hơn 1.000 lần kết nối trong mỗi 4-5 giây, khiến dữ liệu trở nên không nhất quán.

Trục trặc ảnh hưởng đến liên lạc với máy bay và một phần tín hiệu radar tại 17 trong số 22 trung tâm kiểm soát đường dài.

Bộ trưởng Duffy khẳng định FAA không mất hoàn toàn khả năng giám sát radar hoặc liên lạc. Hơn 3.500 máy bay đang hoạt động trên không vào thời điểm đó đã được đưa xuống mặt đất an toàn.

Giới chức Mỹ cho biết chưa có bằng chứng về một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại có chủ đích.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin xác nhận công tác điều tra vẫn tiếp tục, với sự tham gia của Cơ quan An ninh Quốc gia.

L3Harris cũng phối hợp với FAA làm rõ nguyên nhân. Nhà thầu này cho biết đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch chuyển đổi từ hệ thống dây đồng sang cáp quang.

Tuy nhiên, sự cố không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật. Báo cáo năm 2024 của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ cho thấy trong 138 hệ thống kiểm soát không lưu được đánh giá, có 51 hệ thống không còn bảo đảm khả năng duy trì lâu dài và 54 hệ thống khác đối mặt nguy cơ tương tự.

Điều đó đồng nghĩa hơn 3/4 số hệ thống được khảo sát đã bộc lộ vấn đề về khả năng duy trì hoạt động.

Những sự cố trước đó tại Philadelphia và New Jersey cũng cho thấy mạng lưới này thiếu khả năng dự phòng thực chất. Có trường hợp cả mạch chính lẫn mạch dự phòng cùng gặp trục trặc, trong khi một số thiết bị thay thế phải tìm mua qua đấu giá hoặc chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Washington đã đề xuất bổ sung hàng chục tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng hàng không. Mức ngân sách ban đầu là 30,1 tỷ USD, sau đó ông Duffy kêu gọi nâng lên 50 tỷ USD, trong đó 10 tỷ USD dành riêng cho hệ thống kiểm soát không lưu.

Tuy nhiên, GAO cảnh báo việc triển khai quá nhanh mà thiếu kế hoạch tích hợp có thể khiến FAA tiếp tục phụ thuộc vào công nghệ cũ và phát sinh thêm rủi ro.

Sự cố ngày 13/11 cho thấy an ninh hàng không không chỉ đối mặt với nguy cơ tấn công mạng. Một sai sót trong bảo trì, một thiết bị định tuyến hoạt động bất thường hoặc một tuyến truyền dẫn thiếu khả năng dự phòng cũng có thể gây gián đoạn trên quy mô toàn quốc.

Đối với một quốc gia có mạng lưới hàng không lớn như Mỹ, khả năng phục hồi của hệ thống quan trọng không kém việc đầu tư công nghệ mới.