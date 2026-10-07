Sự cố phai màu trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max do Apple chuyển đổi chất liệu khung nhôm

Chỉ sau gần ba tuần chính thức mở bán từ ngày 18/9 với giá khởi điểm 1.199 USD, hai mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã vấp phải nhiều phản ánh về chất lượng hoàn thiện bề mặt. Nhiều người dùng ghi nhận thiết bị xuất hiện tình trạng bạc màu, biến đổi sắc độ và mài mòn lớp sơn phủ tại các vị trí tiếp xúc thường xuyên như cụm viền camera sau và các góc thân máy.

Hiện tượng bạc màu và tróc sơn trên các phiên bản màu tối

Theo phản ánh được các chuyên trang công nghệ như Mashable và New York Post trích dẫn từ diễn đàn Reddit, lớp kim loại bao quanh cụm ống kính camera sau của iPhone 18 Pro có dấu hiệu nhạt màu rõ rệt, thậm chí ngả sang sắc hồng so với màu tổng thể. Đáng chú ý, hiện tượng này tập trung chủ yếu ở hai biến thể màu tối là đỏ burgundy và đen, trong khi các phiên bản màu sáng hơn như bạc và xanh băng không ghi nhận lỗi tương tự.

iPhone 18 Pro Max đỏ burgundy bị phai màu sơn ở góc máy. Ảnh: Letem světem Applem

Trang tin Letem světem Applem ghi nhận trường hợp một chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy bị mòn lớp phủ ở các góc chỉ sau hai tuần sử dụng bình thường, hoàn toàn không chịu tác động hay va đập ngoại lực mạnh. Nhiều chủ sở hữu ban đầu lầm tưởng đây là vết mồ hôi hoặc dầu vân tay bám dính, tuy nhiên việc dùng tăm bông và dung dịch vệ sinh tiêu chuẩn để làm sạch đều không thể khôi phục lại màu sắc nguyên bản của bề mặt kim loại.

Đánh đổi kỹ thuật: Ưu tiên tản nhiệt nhưng giảm độ bền bề mặt

Đây không phải lần đầu dòng máy Pro của Apple gặp sự cố về lớp phủ ngoại thất. Trước đó, thế hệ tiền nhiệm gồm iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam từng gây tranh cãi khi lớp hoàn thiện bị biến đổi sang sắc hồng phớt vàng tại các vị trí tiếp xúc mồ hôi tay hoặc chất tẩy rửa.

Giới chuyên môn nhận định nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng này bắt nguồn từ thay đổi cấu trúc vật liệu. Apple đã quyết định chuyển từ khung kim loại titan sang hợp kim nhôm nhằm tối ưu hóa khả năng dẫn nhiệt và tản nhiệt cho phần cứng bên trong. Dù giải quyết được bài toán nhiệt độ khi xử lý tác vụ nặng, hợp kim nhôm lại có nhược điểm cố hữu là mềm hơn titan, dễ biến dạng, trầy xước và khiến lớp mạ hoặc phủ màu bề mặt dễ bị mài mòn dưới tác động ma sát hàng ngày.

Trước tình trạng ngoại hình máy xuống cấp nhanh chóng, nhiều khách hàng đã liên hệ với các trung tâm hỗ trợ của Apple để yêu cầu đổi thiết bị mới. Hiện tại, phía Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức hay công bố hướng xử lý kỹ thuật đối với vấn đề này.