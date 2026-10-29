Sự cố nứt màn hình trên iPhone Duo: Khiếm khuyết bản lề và áp lực kiểm định linh kiện

Sự cố nứt vỡ màn hình hàng loạt trên iPhone Duo – thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple – đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Chỉ sau vài giờ mở bán chính thức, nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng tấm nền hiển thị gặp sự cố nghiêm trọng, làm dấy lên nghi vấn về độ hoàn thiện phần cứng cũng như quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Một chiếc iPhone Duo bị nút sọc màn hình. Ảnh: Reddit

Bản chất lỗi cơ học dẫn đến hiện tượng Crackgate

Hiện tượng hư hỏng được cộng đồng người dùng gọi tên là "Crackgate". Theo các phân tích ban đầu, sự cố này không xuất phát từ lỗi phần mềm hay va đập ngoại lực thông thường, mà bắt nguồn từ khiếm khuyết trong kết cấu vật lý tại khu vực trục gập.

Cụ thể, một chi tiết linh kiện đặt bên dưới tấm nền gập tại vị trí bản lề có xu hướng bị xê dịch trong quá trình đóng mở tự nhiên. Khi người dùng thao tác gập máy, linh kiện này tạo ra lực đẩy ngược lên bề mặt tấm nền dẻo, gây ra ứng suất tập trung vượt quá giới hạn chịu lực của vật liệu.

Hậu quả trực tiếp là vết nứt phát triển dọc theo đường trục chính giữa màn hình. Sau khi kết cấu bị phá vỡ, các dải điểm ảnh sẽ xuất hiện sọc màu do chập hoặc chết điểm ảnh, dẫn đến việc màn hình mất phản hồi cảm ứng hoặc chuyển sang màu đen toàn phần.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng tại một cửa hàng Apple ở Toronto. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Áp lực sản xuất và thông tin hạ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng

Theo tiết lộ từ một nhân viên Foxconn giấu tên, Apple được cho là đã nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng (QC) nhằm đảm bảo số lượng thiết bị xuất xưởng kịp tiến độ ngày ra mắt. Tỷ lệ thành phẩm của dây chuyền iPhone Duo trước thời điểm tháng 10 ghi nhận ở mức rất thấp do độ phức tạp trong gia công.

Trong bối cảnh iPhone Duo được lên lịch phát hành ngay sau dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, áp lực đối với chuỗi cung ứng là rất lớn. Việc chấp nhận hạ ngưỡng kiểm định kỹ thuật có thể là phương án tạm thời để đạt chỉ tiêu số lượng xuất xưởng, nhưng đồng thời làm gia tăng rủi ro lỗi phần cứng đến tay người tiêu dùng.

Chiếc iPhone Duo này đã hỏng màn hình ngay cả khi quá trình thiết lập ban đầu còn chưa hoàn tất. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Sức ép cạnh tranh và các thỏa hiệp kỹ thuật

Bên cạnh lỗi nứt màn hình nghiêm trọng, iPhone Duo còn bị phản ánh về tình trạng bản lề phát ra tiếng kêu cót két khi đóng mở, giao diện hệ điều hành chưa mượt mà khi chuyển đổi giữa các trạng thái gập, và chất lượng camera ẩn dưới màn hình bên trong chưa đạt chuẩn cao cấp. Thậm chí, mục tiêu ban đầu về việc loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình cũng đã phải thỏa hiệp trước khi thương mại hóa.

Giới phân tích nhận định rằng động thái vội vã đưa iPhone Duo ra thị trường xuất phát từ sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Sau khoảng 8 năm kể từ khi smartphone màn hình gập thương mại đầu tiên xuất hiện, các đối thủ như Galaxy Z Fold 8, Huawei Pura X Max và Xiaomi 18 Fold đã phát triển qua nhiều thế hệ để hoàn thiện cả thiết kế lẫn phần mềm.

Bên cạnh đó, cột mốc khởi đầu nhiệm kỳ của tân CEO John Ternus đòi hỏi một sản phẩm đột phá để khẳng định vị thế. Tuy nhiên, việc ưu tiên thời điểm ra mắt hơn mức độ hoàn thiện sản phẩm đang đặt ra thách thức lớn về chi phí bảo hành cũng như niềm tin của khách hàng đối với dòng thiết bị mới này.