Sự cố Microsoft làm gián đoạn bệnh viện, trường học và cảnh sát Anh

Sự cố Microsoft 365 ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ công tại Anh. (Nguồn: Cpublic)

Theo The Guardian ngày 13/11, sự cố diện rộng của Microsoft 365 đã ảnh hưởng đến hoạt động của hàng trăm bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trường học và các cơ quan cảnh sát tại Anh.

Sự cố bắt đầu từ cuối ngày 12/11, khiến nhiều người dùng không thể truy cập Outlook, thư điện tử, lịch làm việc và các dịch vụ trực tuyến khác.

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống NHS.net Connect được hơn một triệu nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) sử dụng đã gặp trục trặc, ảnh hưởng đến trao đổi thông tin, quản lý lịch hẹn và việc chuyển dữ liệu phục vụ chăm sóc bệnh nhân.

Một số cơ sở y tế phải sử dụng hồ sơ giấy hoặc hệ thống công nghệ thay thế nhằm duy trì các hoạt động thiết yếu. Các hiệu thuốc cũng cảnh báo nguy cơ chậm trễ trong xử lý đơn thuốc.

Nhiều lực lượng cảnh sát khuyến cáo người dân liên hệ qua điện thoại thay vì sử dụng biểu mẫu trực tuyến để trình báo vụ việc. Trong khi đó, hoạt động thanh tra trường học và liên lạc tại nhiều cơ sở giáo dục cũng bị ảnh hưởng.

Ngành đường sắt cảnh báo hành khách có thể gặp khó khăn khi truy cập vé điện tử. Một số cơ quan tài chính lớn cũng ghi nhận tác động của sự cố, mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh cho biết các hoạt động quan trọng vẫn diễn ra bình thường.

Microsoft xác nhận sự cố không liên quan đến tấn công mạng. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kỹ thuật liên quan đến quá trình nâng cấp năng lực mạng trước đó, bộc lộ sau một thay đổi mạng gần đây.

Công ty đã xử lý nguyên nhân cơ bản và triển khai khôi phục dịch vụ theo từng giai đoạn để bảo đảm tính ổn định.

Sự cố cũng làm gia tăng tranh luận về khả năng chống chịu của hạ tầng số tại Anh. Một số nghị sĩ và chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc quá lớn vào số ít nhà cung cấp công nghệ có thể tạo ra rủi ro đối với các dịch vụ công quan trọng.

Chính phủ Anh cho biết đang đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng và các biện pháp ứng phó.