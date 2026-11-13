Sự cố Microsoft 365: Máy chủ ngừng hoạt động gây quá tải dây chuyền, Outlook, Teams gián đoạn

Sự cố hạ tầng diện rộng đã khiến nhiều dịch vụ của Microsoft như Outlook, Teams, Copilot, OneDrive và Azure đồng loạt gặp trục trặc trên toàn thế giới. Theo Microsoft, nguyên nhân xuất phát từ việc một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, buộc phần hạ tầng còn lại phải gánh lượng kết nối lớn hơn và rơi vào tình trạng quá tải.

Người dùng tại nhiều quốc gia liên tục phản ánh không thể truy cập hoặc kết nối bình thường với các nền tảng của hãng. Outlook là một trong những dịch vụ nhận nhiều phản ánh nhất, với lỗi kết nối máy chủ khiến ứng dụng email không hoạt động ổn định.

Sự cố lan rộng từ ứng dụng cá nhân đến hạ tầng doanh nghiệp

Theo trang công nghệ BleepingComputer, nhiều người dùng đã thông báo về tình trạng gián đoạn dịch vụ. Trong khi đó, Downdetector ghi nhận lượng báo cáo sự cố tăng mạnh vào chiều thứ Năm.

Phạm vi ảnh hưởng không dừng lại ở các ứng dụng dành cho người dùng cá nhân. Những dịch vụ phục vụ hoạt động doanh nghiệp như Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Defender XDR và Microsoft 365 Copilot cũng nằm trong danh sách bị tác động.

Hàng loạt dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 đồng loạt gặp sự cố. Ảnh: Adobe Stock

Thông qua trung tâm quản trị Microsoft 365, hãng xác nhận sự cố với mã MO1550821 và cảnh báo khách hàng có thể gặp khó khăn khi kết nối với nhiều dịch vụ thiết yếu.

Vì sao vài máy chủ ngừng hoạt động lại kéo sập cả dây chuyền?

Ban đầu, Microsoft nhận định gián đoạn có thể liên quan đến áp lực tải hạ tầng tăng cao tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân thực sự không phải do lượng người dùng truy cập tăng đột biến.

Cụ thể, một số máy chủ của Microsoft bất ngờ không còn khả dụng. Khi chúng ngừng hoạt động, phần hạ tầng còn lại phải tiếp nhận và xử lý lượng kết nối lớn hơn, dẫn đến quá tải. Trong cập nhật trên mạng xã hội X, hãng khẳng định lưu lượng truy cập không phải nguyên nhân trực tiếp.

Vì nhiều dịch vụ dùng chung hạ tầng, tình trạng quá tải dây chuyền khiến chúng bị ảnh hưởng cùng lúc. Đây cũng là lý do sự cố không giới hạn ở một ứng dụng riêng lẻ. Dù các báo cáo ban đầu chủ yếu xuất hiện ở châu Mỹ, Microsoft xác nhận người dùng ở bất kỳ khu vực nào cũng có khả năng bị ảnh hưởng.

Các biện pháp khắc phục Microsoft đã triển khai

Để xử lý, Microsoft đã tạm dừng toàn bộ hoạt động triển khai hệ thống và phân bổ lại lưu lượng truy cập trên hạ tầng toàn cầu. Hãng cũng chuyển hướng thêm các kết nối khỏi những hệ thống gặp sự cố nhằm giảm tải cho các máy chủ còn hoạt động.

Song song đó, các máy chủ bị ảnh hưởng được khởi động lại để từng bước khôi phục năng lực xử lý. Tuy nhiên, hãng thừa nhận các biện pháp ban đầu chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Qua kiểm tra chuyên sâu, đội ngũ kỹ thuật phát hiện một tiến trình cốt lõi trên các máy chủ bị ảnh hưởng đang quá tải, khiến khả năng xử lý của toàn hệ thống suy giảm.

Microsoft đồng thời xem xét hoàn tác một số thay đổi cấu hình được triển khai gần đây. Hãng kỳ vọng việc đảo ngược một số bản cập nhật cấu hình có thể rút ngắn thời gian khắc phục.

Mốc thời gian và tín hiệu phục hồi

Theo Microsoft, trước thời điểm sự cố diện rộng bắt đầu, hãng đã tiếp nhận những báo cáo về tình trạng kết nối Exchange Online bất thường tại khu vực châu Mỹ.

Trong thông báo mới nhất trên X, Microsoft cho biết một phần máy chủ đã được khôi phục và duy trì trạng thái ổn định. Công ty cũng chuyển hướng lưu lượng sang các tuyến kết nối thay thế tại những khu vực có thể thực hiện, nhưng phạm vi cải thiện vẫn còn hạn chế.

Phục hồi theo từng giai đoạn, chưa có thời gian cụ thể

Để đẩy nhanh tiến độ, Microsoft đã đơn giản hóa quy trình khôi phục đối với những máy chủ còn lại. Dù vậy, người dùng có thể phải chờ đợi khi các ứng dụng lần lượt kết nối trở lại với hệ thống. Điều này đồng nghĩa quá trình khôi phục diễn ra theo từng giai đoạn, thay vì mọi dịch vụ hoạt động bình thường cùng lúc.

Tính đến thời điểm cập nhật, Microsoft chưa công bố thời gian cụ thể để toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ trở lại trạng thái ổn định.