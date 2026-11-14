Sự cố Microsoft 365 kéo sang ngày thứ hai, Microsoft xin lỗi

Sự cố gián đoạn dịch vụ của Microsoft đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp, khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập hộp thư cũng như hàng loạt công cụ làm việc cốt lõi trong hệ sinh thái Microsoft 365 như Teams và Copilot.

Sự cố Microsoft vẫn chưa khắc phục hoàn toàn dù đã bước sang ngày thứ hai. Ảnh: EPA

Ngày 13/11, Microsoft chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội X.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn mà sự cố này đã gây ra cho các khách hàng và đối tác. Chúng tôi thấu hiểu sự tin tưởng mà quý vị đặt vào các dịch vụ của chúng tôi và luôn nghiêm túc gánh vác trách nhiệm đó", thông báo của hãng nêu rõ.

Microsoft xác nhận nguyên nhân gốc rễ đã được xử lý và khẳng định đây thuần túy là "một trục trặc kỹ thuật không liên quan đến tấn công mạng hay trí tuệ nhân tạo/ tác nhân AI".

Giải thích lý do quá trình khắc phục kéo dài gần 24 giờ, đại diện hãng cho biết: "Do quy mô nhu cầu truy cập quá lớn, chúng tôi buộc phải khôi phục dịch vụ một cách tuần tự, kiểm tra tính ổn định ở từng giai đoạn. Dù cách làm này mất nhiều thời gian hơn, nó giúp đảm bảo hệ thống hoạt động vững vàng sau khi mở lại".

Microsoft cam kết sẽ công bố một báo cáo phân tích sự cố đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình rà soát nội bộ nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai.

Sự cố bước sang ngày thứ hai

Vụ việc lần này không chỉ giới hạn trong nội bộ sản phẩm của Microsoft mà còn lan sang các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) bên thứ ba. Cả hai công ty AI hàng đầu là Anthropic và OpenAI đều phải đăng thông báo trên trang trạng thái hệ thống xác nhận các trình kết nối (công cụ giúp AI truy xuất dữ liệu từ ứng dụng bên ngoài) giữa ChatGPT và Claude với bộ ứng dụng Microsoft 365 đều gặp lỗi gián đoạn.

Bên cạnh đó, Anthropic cũng ghi nhận lỗi xác thực tài khoản ảnh hưởng đến công cụ lập trình Claude Code, dù chưa xác định liệu trục trặc này có liên quan trực tiếp đến sự cố của Microsoft hay không.

Microsoft lần đầu ghi nhận sự cố vào khoảng giữa trưa ngày thứ Năm (12/11 theo giờ bờ Đông nước Mỹ) thông qua mạng xã hội X, ban đầu cho biết người dùng tại khu vực châu Mỹ gặp khó khăn khi truy cập hộp thư Exchange Online. Tuy nhiên, tập đoàn sau đó nhanh chóng xác nhận sự cố có thể ảnh hưởng đến người dùng "tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới".

Đến sáng ngày thứ Sáu (13/11), trang theo dõi trạng thái dịch vụ công khai của Microsoft vẫn hiển thị cảnh báo "suy giảm chất lượng dịch vụ" đối với cả khách hàng doanh nghiệp Microsoft 365 lẫn người dùng phổ thông.

Về nguyên nhân sự cố, Microsoft giải thích một số hạ tầng máy chủ tại nhiều khu vực đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tình trạng này không xuất phát từ việc lưu lượng truy cập của khách hàng tăng đột biến, mà do hàng loạt máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động sau khi không vượt qua các bài kiểm tra tình trạng tự động, dồn áp lực xử lý lên các máy chủ còn lại.

Tập đoàn khẳng định "không có dấu hiệu nào" cho thấy đây là một vụ tấn công mạng có chủ đích.

Đội ngũ kỹ thuật đã thực hiện các biện pháp như khởi động lại máy chủ và điều hướng lưu lượng mạng. Tuy nhiên, quá trình phục hồi gặp trở ngại khi một số máy chủ vừa hoạt động trở lại liền tiếp tục rơi vào trạng thái mất phản hồi ngay khi tiếp nhận lưu lượng truy cập thực tế.

Cập nhật lúc 6h11 sáng ngày 13/11, Microsoft cho biết đã đạt được "những tiến triển bổ sung trong quá trình khôi phục", cải thiện khả năng truy cập hộp thư và xử lý các email bị chậm trễ, nhưng vẫn chưa đưa ra mốc thời gian hoàn tất khắc phục toàn bộ.

Tác động dây chuyền

Sự cố kéo dài đã gây xáo trộn đáng kể cho hoạt động vận hành của nhiều tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu. Chuyên trang theo dõi sự cố mạng Downdetector ghi nhận hơn 130.000 báo cáo lỗi đối với Outlook riêng tại Mỹ vào thời điểm đỉnh điểm ngày 12/11. Ngoài Outlook, danh sách dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp do phụ thuộc vào hạ tầng Exchange Online còn bao gồm Teams, SharePoint, Copilot, Microsoft Defender, Intune và Power BI.

Truyền thông đưa tin Hạ viện Mỹ xác nhận sự cố đã ảnh hưởng đến hệ thống làm việc của nhân sự tại đây. Trong khi đó, hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group buộc phải hoãn cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý do trục trặc kỹ thuật.

Hai hãng hàng không Ấn Độ là Air India và IndiGo thông báo phải chuyển hướng hoặc tạm gián đoạn kênh hỗ trợ khách hàng qua email, dù hoạt động khai thác chuyến bay không bị ảnh hưởng. Các cơ quan chính phủ tại Singapore, Philippines và Nhật Bản đều báo cáo chịu tác động dây chuyền từ sự cố hệ thống của Microsoft.

Theo Japan Times, tại Nhật Bản, một số công ty do không thể gửi email đã chuyển sang các phương thức truyền thống: điện thoại và máy fax.