Sự cố mất điện ảnh hưởng 14 chuyến metro số 1

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị TP Hồ Chí Minh (HURC) cho biết, sự cố xảy ra khoảng 7 giờ 04 phút ngày 17/10 tại Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sau khi hệ thống điện được khôi phục, HURC phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, đưa tuyến metro số 1 trở lại hoạt động lúc 7 giờ 57 phút. Tổng cộng có 14 chuyến tàu bị ảnh hưởng do sự cố.

Liên quan đến sự việc, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC), cho biết sự cố tại Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức đã làm gián đoạn cung cấp điện cho một phần khu vực Thủ Đức, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1.

Theo EVNHCMC, Trạm biến áp 220 kV Thủ Đức cung cấp một phần điện cho TP Hồ Chí Minh, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách. Ngay sau khi xảy ra sự cố, EVNHCMC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam, sử dụng hệ thống điều khiển điện từ xa để khẩn trương khôi phục cấp điện cho các phụ tải, trong đó có tuyến metro số 1, đồng thời tái lập điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.