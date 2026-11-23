Ảnh minh hoạ. Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tình trạng gián đoạn diễn ra trong bối cảnh một sự cố kỹ thuật tại Delta Air Lines, một trong những hãng hàng không lớn nhất nước này, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới của hãng ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Tờ New York Post đưa tin sự cố tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, bang Georgia, đã khiến hàng trăm chuyến bay của Delta bị chậm. Hãng xác nhận đã khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay, song cảnh báo hành khách vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn kéo dài.

Delta cho biết sáng 22/11, hãng buộc phải sử dụng các biện pháp thủ công để bảo đảm máy bay có thể cất cánh an toàn do hệ thống tự động gặp trục trặc. Sự cố khiến hoạt động khai thác bị ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc.

Theo dữ liệu FlightAware, tính đến 5h ngày 23/11 (giờ Việt Nam), hơn một nửa số chuyến bay của Delta bị chậm và khoảng 2% bị hủy. Hãng cho biết khoảng 70% số thay đổi lịch trình này xuất phát từ sự cố của hệ thống tự động nói trên. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo lệnh hoãn bay tại sân bay Atlanta đã được dỡ bỏ vào khoảng 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam).

Delta xác nhận hệ thống tự động tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, hãng vẫn phải xử lý những ảnh hưởng dây chuyền đối với lịch trình các chuyến bay. Trong thông báo gửi CNN, Delta cho biết các đội ngũ đang tập trung hoàn tất lịch khai thác trong ngày và chỉ hủy chuyến khi không còn phương án thay thế khả thi. Hãng đồng thời gửi lời xin lỗi tới hành khách vì những bất tiện phát sinh.

Vai trò của hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng

Hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng có vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến bay. Hệ thống này giúp bảo đảm máy bay không vượt quá giới hạn trọng lượng cho phép, hành lý và hàng hóa được bố trí đúng quy cách, đồng thời cung cấp cho phi công các thông số cần thiết để thực hiện cất cánh an toàn.

Theo Sổ tay Kiến thức Hàng không dành cho Phi công của FAA, việc tuân thủ các giới hạn về trọng lượng và cân bằng đối với mọi loại máy bay là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với an toàn bay. Các hãng hàng không lớn thường sử dụng những chương trình máy tính chuyên dụng để thực hiện các phép tính này.

Tại Delta, hệ thống có tên ALIS (Hệ thống Chỉ dẫn Chất tải Tự động) được sử dụng để lập hướng dẫn về trọng lượng và cân bằng cho đội ngũ bốc xếp hành lý. Công việc này được thực hiện tại Trung tâm Vận hành và Khách hàng ở trụ sở chính của hãng tại Atlanta.

Khi hệ thống gặp sự cố, nhân viên mặt đất không thể tiếp cận các bảng hướng dẫn chất tải, buộc phải đếm thủ công số lượng hành lý và lập báo cáo để cung cấp cho phi công. Một nhân viên tại sân bay Boston đã thông báo qua bộ đàm rằng sự cố xảy ra trên toàn hệ thống của Delta, khiến hoạt động bốc xếp bị ảnh hưởng.

Sự cố diễn ra vào thời điểm nhu cầu đi lại tại Mỹ được dự báo tăng mạnh trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Theo thông cáo của sân bay Atlanta, hơn 4 triệu lượt hành khách dự kiến đi qua trung tâm trung chuyển của Delta tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 19/11 đến ngày 1/12.

Trong khi đó, hoạt động hàng không tại Mỹ đã trải qua nhiều tuần gián đoạn. Trước đó hơn một tuần, các chuyến bay trên toàn quốc từng phải tạm dừng hoạt động, kéo theo tình trạng chậm và hủy chuyến trong nhiều ngày. FAA cho biết nguyên nhân có thể xuất phát từ một đường dây đồng đã cũ tại một địa điểm ở xa.

Tuy nhiên, FAA khẳng định sự cố tại Delta ngày 22/11 không liên quan đến bất kỳ hệ thống kiểm soát không lưu nào của cơ quan này. Người phát ngôn sân bay Hartsfield-Jackson cũng cho biết lệnh hoãn cất cánh chỉ áp dụng đối với các chuyến bay của Delta, không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của sân bay.

Theo FlightAware, ít nhất 55% số chuyến bay khởi hành từ sân bay Hartsfield-Jackson vào tối 22/11 bị chậm, trong khi khoảng một nửa số chuyến bay đến sân bay này cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy nhiên, dữ liệu không phân loại cụ thể số chuyến bay bị chậm thuộc Delta hay các hãng hàng không khác.