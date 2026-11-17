Theo đó, nhiều khách hàng của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank và Capital One đã báo cáo tình trạng không thể đăng nhập vào tài khoản, kiểm tra số dư hoặc hoàn tất các giao dịch. Số lượng phản ánh tăng mạnh từ khoảng giữa trưa 16/11 (giờ địa phương).

Tính đến đầu giờ chiều cùng ngày, Downdetector ghi nhận hơn 4.700 báo cáo sự cố liên quan đến JPMorgan Chase, khoảng 2.000 báo cáo đối với Bank of America và hơn 1.000 trường hợp liên quan đến Wells Fargo. Tuy nhiên, số liệu này phản ánh lượng người dùng tự báo cáo sự cố, không đồng nghĩa với số khách hàng thực tế bị ảnh hưởng.

JPMorgan Chase xác nhận gặp trục trặc trong quá trình xử lý giao dịch do lỗi phần mềm tại hệ thống phần cứng đặt tại chỗ. Ngân hàng cho biết sự cố có thể khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian hơn bình thường, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công mạng. Khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và tiền của mình.

Theo JPMorgan Chase, sự cố trong hệ thống xử lý giao dịch của ngân hàng có thể tác động đến các tổ chức tài chính khác khi thực hiện những giao dịch liên quan. Đại diện US Bank cũng cho biết hệ thống của ngân hàng này không bị ảnh hưởng trực tiếp, song một số khách hàng gửi hoặc nhận tiền qua dịch vụ Zelle với các tổ chức tài chính khác có thể gặp tình trạng chậm trễ.

Đến tối 16/11, JPMorgan Chase thông báo hoạt động đã trở lại bình thường. Trong khi đó, mức độ ảnh hưởng đối với các ngân hàng khác chưa được xác định đầy đủ.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh nhiều dịch vụ thiết yếu tại Mỹ vừa trải qua các đợt gián đoạn công nghệ. Những sự việc liên tiếp này tiếp tục đặt ra yêu cầu về bảo đảm tính ổn định và khả năng chống chịu của các hệ thống công nghệ phục vụ các lĩnh vực thiết yếu.