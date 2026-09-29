Sự cố khiến lửa cháy dữ dội suốt 3 ngày trên con tàu chở 166 xe tải, 29 xe hơi

Cuối tuần qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu Ro-Ro Blue Carrier 2, thuộc đội tàu của hãng Blue Star Ferries, khi con tàu đang di chuyển ở phía Bắc đảo Mykonos thuộc quần đảo Cyclades, Hy Lạp.

Công tác chữa cháy nhằm kiểm soát ngọn lửa trên tàu vẫn được tiến hành vào ngày 27/9, tức 3 ngày sau khi đám cháy bùng phát, khiến các tàu thuyền lân cận và Lực lượng Tuần duyên Hy Lạp phải tham gia hỗ trợ, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo thông tin từ Attica Ferries, công ty sở hữu con tàu bị cháy và hãng Blue Star Ferries, đám cháy bùng phát lúc 8h57 ngày 25/9 (giờ địa phương) khi tàu đang thực hiện chuyến đi theo lịch trình.

Thủy thủ đoàn đã ngay lập tức kích hoạt quy trình an toàn và nỗ lực dập tắt đám cháy bằng các thiết bị có sẵn trên tàu. Các cơ quan chức năng cũng đã được thông báo.

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, thủy thủ đoàn đã tiến hành sơ tán một cách trật tự bằng các phương tiện cứu sinh của tàu, tuân thủ đúng quy trình đã được thiết lập. Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Cháy dữ dội trên tàu chở hàng Ro-Ro Blue Carrier 2. Ảnh: Marine Insight

Theo truyền thông Hy Lạp, đám cháy bắt nguồn từ khu vực nhà xe số 4 trên tàu và một chiếc xe tải đang bị nghi là nguồn gây cháy.

Tàu Blue Carrier 2 khi đó đang chở 166 xe tải và 29 xe hơi. Con tàu rời Piraeus vào tối 24/9 và đã ghé Syros vào sáng sớm 25/9.

Trên Facebook, Công đoàn thủy thủ Hy Lạp cho biết hàng hóa trên tàu gồm nhiều xe tải chở vật liệu dễ cháy như nhiên liệu, oxy và hóa chất.

Lực lượng Tuần duyên Hy Lạp đã đưa toàn bộ 29 người trên tàu, bao gồm 28 thành viên thủy thủ đoàn và 1 tài xế xe tải, rời tàu chỉ sau 2 giờ kể từ khi hỏa hoạn bùng phát và đưa họ an toàn đến đảo Tinos gần đó.

Con tàu cũng đã được lai dắt rời khỏi khu vực gần đảo Mykonos và neo đậu tại một vị trí nằm ngay phía Tây Nam đảo Tinos, nơi ít chịu ảnh hưởng của những cơn gió mạnh.

Nhiều phương tiện đã được điều động đến hiện trường để ứng phó với vụ hỏa hoạn giữa biển khơi, bao gồm 4 xuồng tuần tra và 1 tàu tuần tra của Lực lượng Tuần duyên Hy Lạp.

Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 tàu chữa cháy tốc độ cao từ Syros và Lavrio, 1 tàu chuyên dụng chữa cháy, 2 tàu lai dắt cùng nhiều tàu tư nhân khác.

Nhiều phương tiện đã được điều động đến hiện trường để ứng phó với vụ hỏa hoạn giữa biển khơi. Ảnh: Marine Insight

Tàu Blue Carrier 2 (dung tích 23.986 GT, chiều dài làn xếp hàng 2.307 mét) được hãng Kawasaki của Nhật Bản đóng vào năm 1997 với tên gọi ban đầu là Clementine.

Attica Group đã mua lại con tàu này từ CLdN vào tháng 3/2023 với giá 13,4 triệu Euro và thuê lại tàu để vận hành cho đến cuối năm đó.

Tàu được đổi tên thành Blue Carrier 2 vào tháng 1/2024 và kể từ đó được đưa vào khai thác dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa Hy Lạp dưới thương hiệu Blue Star Ferries.

Attica Ferries xác nhận đã thuê các công ty chuyên môn để thực hiện bảo vệ môi trường và cứu hộ tàu, phối hợp với chính quyền địa phương.

Theo trang tin địa phương Cyclades24, với mức độ thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn gây ra, chủ tàu có nguy cơ mất trắng con tàu.

Các nỗ lực hiện tại đang tập trung vào việc đảm bảo sự ổn định của tàu. Con tàu đã bị nghiêng nhẹ và hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực thượng tầng cũng như buồng lái ở phía mũi tàu, Cyclades24 cho biết.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, sự cố này một lần nữa nhấn mạnh rủi ro cháy nổ trên các tàu Ro-Ro chở nhiều xe tải và phương tiện, đặc biệt khi hàng hóa có thể chứa vật liệu dễ cháy.

Minh Đức (Theo Riviera, Shippax)