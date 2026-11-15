Sự cố khi thay cáp khiến Mỹ phải đình chỉ bay trên toàn quốc

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ các chuyến cất cánh trên toàn quốc bắt nguồn từ quá trình nâng cấp hệ thống cáp liên lạc hàng không.

Theo ông Duffy, chiều 13/11, một nhà thầu tiến hành thay thế đoạn cáp đồng cũ bằng cáp quang tại một địa điểm hẻo lánh.

Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa hệ thống liên lạc và thiết bị định tuyến được triển khai trên toàn nước Mỹ trong nhiều năm.

Cáp quang có khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể so với cáp đồng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi được cho là đã phát sinh lỗi, khiến lượng dữ liệu truyền vào hệ thống vượt khả năng xử lý của một số thiết bị cũ.

Tình trạng này gây mất đồng bộ giữa các luồng dữ liệu và ảnh hưởng đến những bộ định tuyến khác trong mạng kiểm soát không lưu.

Ông Duffy cho biết hệ thống ghi nhận hơn 1.000 lần thử kết nối trong mỗi khoảng thời gian 4-5 giây.

Sự cố làm gián đoạn liên lạc với máy bay và nguồn dữ liệu radar. Để bảo đảm an toàn, FAA quyết định đình chỉ toàn bộ chuyến cất cánh từ các sân bay trên cả nước.

Những máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép hạ cánh an toàn theo các quy trình dự phòng.

Tuy nhiên, quyết định đình chỉ đã khiến hoạt động hàng không Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn, hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

FAA ban hành lệnh đình chỉ vào khoảng 16h ngày 13/11, sau khi sự cố ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu trên những tuyến bay.

Nhiều hành khách phải rời máy bay ngay trước giờ khởi hành, trong khi nhân viên hàng không cũng gặp khó khăn khi cập nhật thông tin.

Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết khoảng 12.000 chuyến bay bị hủy trong ngày 13/11. Ông dự báo thêm 4.000-5.000 chuyến trong tổng số khoảng 41.000 chuyến dự kiến khai thác ngày 14/11 có thể bị hủy. FlightAware sau đó ghi nhận ít nhất 5.000 chuyến bay bị hủy trong ngày này.

Ông Bedford gửi lời xin lỗi hành khách và dự báo lịch trình bay sẽ được khôi phục hoàn toàn vào cuối ngày 15/11. FAA cho biết đã mở lại không phận sau khi khôi phục đầy đủ chức năng tại các cơ sở kiểm soát không lưu.

Sự cố đánh dấu lần thứ hai kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Mỹ phải đình chỉ hoạt động cất cánh trên phạm vi toàn quốc. Diễn biến này cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạc hậu của hạ tầng hàng không Mỹ.

Bộ trưởng Duffy kêu gọi Quốc hội cấp 50 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng trở thành vấn đề tranh cãi chính trị.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa vì chưa giải quyết tình trạng thiếu kinh phí. Thống đốc New York Kathy Hochul thậm chí kêu gọi ông Duffy từ chức hoặc bị sa thải.

Các nghị sĩ Mỹ cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời xem xét khả năng hệ thống kiểm soát không lưu bị tấn công mạng.

Tổng thống Donald Trump được Nhà Trắng cập nhật liên tục về tình hình, nhưng chưa đưa ra tuyên bố công khai.