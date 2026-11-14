Sự cố hàng không Mỹ: Hé lộ nguyên nhân khiến hơn 12.000 chuyến bay chậm giờ, huỷ chuyến

Hành khách theo dõi bảng thông tin chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo CBS News, một bản cập nhật phần mềm trên mạng liên lạc tư nhân kết nối các cơ sở kiểm soát không lưu trên khắp nước Mỹ đã khiến hệ thống khởi động lại và gặp sự cố, dẫn đến tình trạng gián đoạn liên lạc trên phạm vi toàn quốc.

CBS News dẫn nhiều nguồn tin cho biết mạng lưới này do công ty L3Harris Technologies vận hành. Tuy nhiên, công ty chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của đài truyền hình này.

Trước đó, ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc, viện dẫn những tình huống bất thường và yêu cầu bảo đảm an toàn sau khi sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực.

Theo Al Jazeera ngày 14/11, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ hành vi phá hoại có chủ đích hoặc gây ra mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Sự cố gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không. Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware được Al Jazeera dẫn lại, hơn 10.000 chuyến bay đã bị chậm và hơn 2.000 chuyến bị hủy tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa có số liệu xác nhận bao nhiêu chuyến bay trong số này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố liên lạc.

Các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính thức của sự cố.