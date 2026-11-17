Máy bay của Southwest Airlines tại Sân bay quốc tế San Francisco, bang California của Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo ước tính ngày 16-11 của công ty phân tích tài chính Bernstein, 4 hãng bay gồm American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines và Southwest Airlines có thể chịu tổng thiệt hại từ 270-430 triệu USD.

Dữ liệu FlightAware cho thấy hơn 18.500 chuyến bay nội địa và quốc tế đi và đến Mỹ đã bị hủy tính đến sáng 16-11, đưa sự cố vào nhóm những đợt gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001.

Theo phân tích của Bank of America, JetBlue và American Airlines gặp nhiều khó khăn nhất khi khôi phục lịch trình khi lần lượt phải hủy 28% và 22% số chuyến bay trong ngày 15-11, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 5% của Delta, 4% của Southwest và 3% của United.

Giới chức Mỹ cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ một bộ định tuyến do L3Harris lắp đặt, gây quá tải dữ liệu tại các trung tâm kiểm soát không lưu và làm gián đoạn liên lạc. FAA đã vô hiệu hóa thiết bị lỗi cùng khoảng 60 bộ định tuyến tương tự.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy dự báo hoạt động hàng không sẽ trở lại bình thường trong tuần này, đồng thời kêu gọi Quốc hội sớm phê duyệt ngân sách nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu. Ông cảnh báo sự cố có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.