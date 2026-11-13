Sự cố hạ tầng khiến nhiều dịch vụ Microsoft gián đoạn trên toàn cầu

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự cố được cho là xuất phát từ tình trạng tải tăng cao trên hạ tầng của Microsoft, khiến một số máy chủ bất ngờ không khả dụng trong quá trình kiểm tra tự động. Sự cố nhanh chóng ảnh hưởng đến khả năng kết nối và truy cập các ứng dụng của người dùng tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector, số lượt báo cáo lỗi liên quan đến Outlook đạt đỉnh khoảng 138.000 vào đầu giờ chiều 12/11 (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Hàng nghìn người dùng khác cũng phản ánh tình trạng gián đoạn khi sử dụng Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive và trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot. Nhiều người không thể gửi, nhận thư điện tử hoặc tải nội dung hộp thư.

Microsoft cho biết sự cố chủ yếu liên quan đến Exchange Online, dịch vụ quản lý thư điện tử trực tuyến thuộc hệ sinh thái Microsoft 365. Tập đoàn xác định một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động sau khi không vượt qua các bước kiểm tra tình trạng tự động. Tình trạng tải cao trên một phần hạ tầng được đánh giá là yếu tố góp phần gây ra lỗi kết nối.

Để khắc phục, Microsoft triển khai phương án chuyển hướng lưu lượng truy cập khỏi những khu vực bị ảnh hưởng, khởi động lại các máy chủ gặp sự cố và thử nghiệm phương thức kiểm tra thay thế nhằm khôi phục hoạt động. Đến tối cùng ngày, tập đoàn ghi nhận một số dấu hiệu phục hồi, song cảnh báo quá trình khôi phục hoàn toàn có thể cần thêm thời gian do các ứng dụng phải kết nối lại với máy chủ đã được khôi phục.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ trí tuệ nhân tạo có kết nối với Microsoft 365. OpenAI thông báo đang điều tra tình trạng lỗi ở các công cụ kết nối với hệ thống Microsoft, trong khi Anthropic xác nhận các chức năng thư điện tử, lịch và tìm kiếm thông qua kết nối Microsoft 365 gặp trục trặc.

Đáng chú ý, sự gián đoạn đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp. Workhorse Group, nhà sản xuất xe tải điện của Mỹ, phải lùi thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III từ ngày 12/11 sang ngày 16/11 do những gián đoạn liên quan đến sự cố.

Microsoft chưa công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự cố. Đại diện tập đoàn cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy tình trạng này xuất phát từ một cuộc tấn công mạng.