Sự cố Google Cloud làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Đức

Ngày 20/10, hàng triệu khách hàng tại Đức gặp khó khăn khi truy cập tài khoản tại các ngân hàng số ING và Revolut do sự cố kỹ thuật. Trong khi trục trặc tại ING, ngân hàng trực tuyến lớn nhất tại Đức, với hơn 10 triệu khách, hàng xuất phát từ nguyên nhân nội bộ, sự cố tại Revolut liên quan đến việc gián đoạn dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud tại châu Âu, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc của các ngân hàng vào nhà cung cấp công nghệ bên ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn báo tài chính Handelsblatt cho hay, khách hàng ING không thể đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ứng dụng từ sáng sớm đến trưa 20/10. Khả năng liên hệ với ngân hàng qua điện thoại cũng bị ảnh hưởng. Đại diện ING sau đó xác nhận các dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường, đồng thời khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến tấn công mạng hoặc nguyên nhân bên ngoài.

Trong khi đó, sự cố tại Revolut bắt nguồn từ tình trạng gián đoạn dịch vụ Google Cloud. Khách hàng tại Đức không thể đăng nhập tài khoản hoặc thanh toán bằng thẻ, thay vào đó nhận được thông báo lỗi trên ứng dụng.

Google cho biết sự cố bắt đầu từ đêm 19/10, ảnh hưởng đến hạ tầng tại khu vực London. Một số ngân hàng tại Anh cũng gặp trục trặc. Do nhiều tổ chức tài chính sử dụng Google Cloud, tác động của sự cố đã lan ra ngoài phạm vi nước Anh.

Revolut, ngân hàng số của Anh có hơn 80 triệu khách hàng toàn cầu, trong đó hơn 3 triệu tại Đức, cho biết đã triển khai các biện pháp khắc phục. Ngân hàng khẳng định tiền và dữ liệu của khách hàng vẫn an toàn.

Tình trạng gián đoạn dịch vụ một lần nữa cho thấy sự cố tại một nhà cung cấp hạ tầng công nghệ có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều tổ chức tài chính và thị trường.

Trong báo cáo “Rủi ro trọng tâm năm 2026”, Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Đức (BaFin) cảnh báo quá trình chuyển đổi số đang làm gia tăng sự phụ thuộc của các doanh nghiệp tài chính vào dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Dù điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích và đã trở thành thông lệ tại các doanh nghiệp Đức, sự phụ thuộc vào công nghệ, nền tảng và dịch vụ bên ngoài cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Theo BaFin, việc đột ngột mất khả năng tiếp cận các dịch vụ này, dù tạm thời hay kéo dài, đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Sự cố ngày 20/10 cho thấy việc bảo đảm hoạt động liên tục, xây dựng phương án dự phòng và hạn chế rủi ro tập trung vào một số ít nhà cung cấp công nghệ là những yêu cầu ngày càng quan trọng đối với ngành ngân hàng số.