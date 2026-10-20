Sự cố Google Cloud làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại Anh

Biểu tượng của Google Cloud. Ảnh: Google

Theo thông báo của Google, sự cố bắt đầu lúc 6h08 giờ GMT (13h08 giờ Việt Nam), khiến nhiều dịch vụ Google Cloud tại khu vực trung tâm dữ liệu London gặp lỗi và gián đoạn kết nối mạng. Công ty cho biết dự kiến khôi phục hoàn toàn các dịch vụ vào khoảng 13h giờ GMT (20h theo giờ Việt Nam).

Sự cố ảnh hưởng đến ngân hàng số Revolut, làm gián đoạn một số dịch vụ như rút tiền tại máy ATM, chuyển khoản và nạp tiền vào thẻ ngân hàng. Trong khi đó, hai ngân hàng lớn của Anh là Lloyds và HSBC cũng xác nhận một số khách hàng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ứng dụng di động.

Đại diện Revolut cho biết ngân hàng đang nỗ lực khắc phục sự cố, đồng thời khẳng định tiền và dữ liệu của khách hàng vẫn an toàn.

Theo trang theo dõi sự cố Internet Downdetector, hàng trăm người dùng cũng báo cáo tình trạng gián đoạn dịch vụ tại một số doanh nghiệp khác, trong đó có trang web bất động sản Rightmove và dịch vụ bưu chính Royal Mail.

Sự cố cho thấy mức độ ảnh hưởng của các vấn đề tại hạ tầng điện toán đám mây đối với hoạt động của nhiều dịch vụ trực tuyến, trong đó có lĩnh vực tài chính và ngân hàng.