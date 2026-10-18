Sự cố gây cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, chưa rõ nguyên nhân và thương vong

Đám cháy xảy ra tại một trong những trung tâm huấn luyện quân sự lớn của Canada, cách thành phố Edmonton khoảng 180-200 km về phía đông nam. Gió mạnh, với sức giật lên tới 100 km/h, khiến lửa lan qua hàng rào ranh giới căn cứ.

Gió mạnh khiến lửa lan ra khỏi hàng rào căn cứ. Video: FB/Madison Keller

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa tối 17/10, Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty mô tả tình hình tại hiện trường là "rất khẩn trương và nhạy cảm", đồng thời cho biết: "Tôi không thể nhớ nổi một sự cố nào tương tự như thế này trong thời gian gần đây".

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), quân đội và các cơ quan liên bang, tỉnh Alberta cùng chính quyền địa phương đang phối hợp ứng phó và điều tra vụ việc.

Thủ tướng Canada Mark Carney cùng ngày thông báo về sự cố trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời động viên tới những người bị ảnh hưởng và cho biết chính quyền liên bang đang phối hợp chặt chẽ với Thủ hiến Alberta Danielle Smith và chính quyền địa phương.

Tướng Jennie Carignan, Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, cho biết quân đội đang phối hợp với các cơ quan liên bang, tỉnh và địa phương để xử lý sự cố.

Thị trấn Wainwright gần căn cứ đã kích hoạt trung tâm điều phối khẩn cấp, hỗ trợ y tế và lực lượng chữa cháy. Dịch vụ cứu thương hàng không STARS điều động hai trực thăng từ Saskatoon và Edmonton tới hiện trường.

CFB Wainwright là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Diễn tập Canada và Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3 Canada, chuyên tổ chức các cuộc diễn tập chiến trường quy mô lớn và huấn luyện bộ binh.