Sự cố flydubai thử thách khả năng phục hồi của ngành hàng không Trung Đông

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo Newarab.com ngày 3/10, ngành hàng không khu vực Trung Đông đang đối mặt với một giai đoạn vô cùng khó khăn khi rủi ro an ninh gia tăng kết hợp với giá nhiên liệu cao và nhu cầu biến động, trong bối cảnh các hãng hàng không đang cố gắng phục hồi sau những gián đoạn do cuộc chiến tranh Mỹ/Israel - Iran gây ra. Giờ đây, "sự cố flydubai" lại làm tăng thêm mối lo ngại mới.

Một máy bay của hãng Flydubai đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia hôm 30/9. Hoàn cảnh và động cơ đằng sau vụ việc vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó một lần nữa làm nổi bật những lo ngại về an ninh liên quan đến hàng không trong khu vực.

Số lượng chuyến bay do các hãng hàng không trong khu vực, đặc biệt là các hãng hàng không vùng Vịnh, khai thác đã giảm xuống gần bằng không sau khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28/2. Các hãng hàng không dần dần nối lại hoạt động và số chuyến bay hiện nay gần bằng mức trước chiến tranh.

James Halstead, đối tác quản lý tại Aviation Strategy, nói với hãng tin Reuters rằng rất khó để đánh giá hậu quả của sự cố flydubai khi mà nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.

Ông Halstead cho rằng tác động tiềm tàng của nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc nó có liên quan đến khủng bố hay các vấn đề sức khỏe tâm thần, như trường hợp vụ tai nạn máy bay Germanwings năm 2015.

Ông Halstead nêu rõ: "Nếu vụ việc tương tự như trường hợp của Germanwings, tác động của nó đối với flydubai với tư cách là một hãng hàng không có thể lớn hơn tác động đến hoạt động du lịch trong khu vực. Nếu nó liên quan đến khủng bố, thì tình hình sẽ khác, và tác động của nó có thể chủ yếu giới hạn ở việc vận chuyển hành khách đến Israel".

Sau sự cố, Flydubai, hãng hàng không thuộc sở hữu của Chính phủ UAE, đã tạm ngừng các chuyến bay đến Israel cho đến khi cuộc điều tra đang diễn ra hoàn tất. Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy số lượng chuyến bay của flydubai đã giảm so với các hãng hàng không vùng Vịnh khác trong việc phục hồi về mức trước chiến tranh.

Hãng Reuters dẫn lời nhà phân tích hàng không John Strickland cho rằng flydubai được xem là "một trong những công cụ kinh tế và du lịch chính trong danh mục đầu tư của Dubai".

Ông nói thêm rằng khu vực này đã thể hiện khả năng phục hồi trước những phức tạp và mối đe dọa mới kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng phát.

Ông Strickland nói: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​nhu cầu rất mạnh mẽ và phần lớn phát triển mạnh mẽ trong khu vực", đồng thời lưu ý rằng ông kỳ vọng flydubai sẽ vượt qua được tác động của sự cố nhờ vị trí là mắt xích quan trọng giữa Dubai và các thị trường khu vực.

Các nhà phân tích cũng dự đoán Ffydubai sẽ được hưởng lợi từ vị thế là một hãng hàng không lớn trong khu vực.

Liên quan đến Israel, dữ liệu từ Sân bay Quốc tế Ben Gurion của Israel cho thấy flydubai nằm trong số 10 hãng hàng không lớn nhất hoạt động tại đây xét về số lượng hành khách.

Theo Reuters, đây cũng là hãng hàng không vùng Vịnh chính trên tuyến đường này. flydubai được thành lập vào năm 2008 với tư cách là hãng hàng không giá rẻ, bổ sung cho vai trò của Emirates bằng cách phục vụ các thị trường khu vực và các điểm đến chặng ngắn và trung bình.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây ra tổn thất nặng nề cho ngành hàng không khi các chuyến bay từ vùng Vịnh giảm xuống gần bằng không trong giai đoạn đầu trước khi dần dần phục hồi.

Điều này trùng hợp với sự tăng mạnh giá nhiên liệu máy bay, một trong những chi phí hoạt động cao nhất của các hãng hàng không, gây áp lực lên biên lợi nhuận của họ. Trong khi đó, việc các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình thất bại đã dẫn đến sự sụt giảm thêm về số lượng chuyến bay trong những tuần gần đây.