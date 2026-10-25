Sự cố ESG và chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp: Bằng chứng từ rủi ro danh tiếng trên phạm vi toàn cầu

Trong bối cảnh ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ngày càng định hình cách thị trường đánh giá doanh nghiệp, các thông tin tiêu cực lan truyền qua truyền thông có thể làm gia tăng rủi ro danh tiếng và tác động trực tiếp đến chính sách tài chính.

Trước thực tế đó, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã phân tích dữ liệu của 11.535 doanh nghiệp tại 69 quốc gia giai đoạn 2007–2019 cho thấy: khi rủi ro danh tiếng ESG gia tăng, doanh nghiệp có xu hướng tăng chi trả cổ tức như một công cụ ổn định niềm tin thị trường.

Khi ESG không còn là “lựa chọn”, mà là áp lực

Doanh nghiệp ứng dụng ESG là điểm cộng khi lên sàn chứng khoán

Trong kỷ nguyên truyền thông số và toàn cầu hóa, danh tiếng doanh nghiệp đã chuyển từ một tài sản vô hình sang một yếu tố có thể “định giá” bằng phản ứng thị trường. Chỉ một thông tin tiêu cực liên quan đến trách nhiệm xã hội cũng có thể lan rộng trong thời gian ngắn, làm gia tăng rủi ro uy tín và tác động trực tiếp đến các quyết định tài chính. ESG vì thế không còn là lựa chọn mang tính chiến lược, mà trở thành một áp lực thường trực – nơi doanh nghiệp vừa phải xây dựng hình ảnh, vừa phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nếu thiếu kiểm soát.

Dù vai trò của rủi ro danh tiếng đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu, các bằng chứng thực nghiệm ở quy mô toàn cầu, đặc biệt trong mối liên hệ với truyền thông và sự khác biệt thể chế vẫn còn hạn chế.

Với bối cảnh này, nghiên cứu đặt ra câu hỏi trung tâm: Khi thông tin tiêu cực liên quan đến ESG lan rộng trên truyền thông, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh chính sách cổ tức và cơ chế vận hành nội bộ như thế nào dưới các điều kiện thể chế khác nhau?

khi rủi ro danh tiếng ESG gia tăng, doanh nghiệp có xu hướng tăng chi trả cổ tức như một công cụ ổn định niềm tin thị trường.

Để trả lời, nghiên cứu tập trung phân tích các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu chịu tác động của rủi ro danh tiếng ESG, nhấn mạnh mối quan hệ giữa thông tin tiêu cực trên truyền thông và chính sách chi trả cổ tức. Đồng thời, nghiên cứu xem xét vai trò của các yếu tố quản trị doanh nghiệp và môi trường thể chế quốc gia – bao gồm pháp quyền, mức độ bảo vệ nhà đầu tư và hiệu quả thực thi quy định công khai – trong việc định hình phản ứng tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu khai thác bộ dữ liệu gồm 11.535 doanh nghiệp tại 69 quốc gia nhằm làm rõ tác động của thông tin ESG tiêu cực đến chính sách cổ tức. Bên cạnh đó, rủi ro danh tiếng được phân tích trong mối liên hệ với các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như dòng tiền, chi phí đại diện và hiệu quả CSR, qua đó cung cấp cái nhìn toàn diện về cơ chế phản ứng của doanh nghiệp trước các cú sốc thông tin ESG.

Cổ tức không chỉ là lợi nhuận, mà còn là “tín hiệu thị trường”

Nghiên cứu cho thấy: Cổ tức như “lá chắn danh tiếng” – từ kiểm định tác động của rủi ro ESG – đặc biệt từ các thông tin tiêu cực lan truyền trên truyền thông – đối với chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết toàn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi rủi ro ESG tăng một độ lệch chuẩn, tỷ lệ chi trả cổ tức của doanh nghiệp tăng trung bình khoảng 2.5%. Điều này hàm ý rằng những công ty chịu áp lực ESG lựa chọn tăng cổ tức như một “tín hiệu trấn an” dành cho cổ đông, nhằm bảo vệ niềm tin thị trường và giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng. Như vậy, ESG không chỉ phản ánh hoạt động bền vững – nó định hình trực tiếp quyết định tài chính chiến lược. Trong bối cảnh rủi ro danh tiếng ngày càng gắn chặt với dòng vốn đầu tư, cổ tức trở thành công cụ hiệu quả để ổn định niềm tin và chứng minh sức mạnh tài chính.

Danh tiếng môi trường đóng vai trò quan trọng trong các trụ cột của ESG: Nghiên cứu tiếp tục phân tách chỉ số rủi ro uy tín tổng hợp thành từng cấu phần ESG riêng biệt. Danh tiếng môi trường đóng vai trò quan trọng trong các trụ cột của ESG

Kết quả cho thấy rủi ro liên quan đến môi trường có tác động mạnh nhất đến chính sách cổ tức. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu, các sự kiện tiêu cực như ô nhiễm hay vi phạm quy định môi trường dễ dàng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và kích hoạt phản ứng mạnh từ nhà đầu tư. Do đó, khi rủi ro danh tiếng xuất phát từ vấn đề môi trường, doanh nghiệp có xu hướng tăng chi trả cổ tức nhiều hơn nữa nhằm củng cố niềm tin thị trường và bảo vệ định giá. Điều này cho thấy yếu tố môi trường đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng cổ tức như một “tấm khiên danh tiếng”.

Khi thể chế yếu, cổ tức càng trở thành “tín hiệu thay thế: Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tác động của rủi ro danh tiếng đến chính sách cổ tức mạnh hơn ở những quốc gia có chất lượng thể chế thấp. Tại các nền kinh tế mà hệ thống pháp lý còn yếu, mức độ bảo vệ nhà đầu tư hạn chế và cơ chế minh bạch chưa hiệu quả, doanh nghiệp khó dựa vào các thiết chế chính thức để tạo niềm tin. Trong bối cảnh đó, cổ tức trở thành công cụ thay thế quan trọng. Doanh nghiệp sử dụng chính sách chi trả như một cam kết hữu hình với cổ đông, nhằm giảm thiểu lo ngại từ thị trường và bù đắp cho sự thiếu hụt của các cơ chế bảo vệ chính thức. Điều này cho thấy môi trường thể chế không chỉ ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp, mà còn định hình cách doanh nghiệp phản ứng tài chính trước rủi ro ESG.

Doanh nghiệp càng mạnh, “tín hiệu cổ tức” càng rõ: Phân tích sâu hơn cho thấy mối quan hệ giữa rủi ro danh tiếng và chi trả cổ tức đặc biệt rõ nét ở các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh. Những công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, khả năng sinh lợi tốt và mức lợi nhuận giữ lại lớn có xu hướng chủ động hơn trong việc sử dụng cổ tức như một công cụ chiến lược. Thay vì giữ lại toàn bộ lợi nhuận cho tái đầu tư, các doanh nghiệp này sẵn sàng phân phối một phần lợi nhuận để củng cố niềm tin thị trường và giảm thiểu tác động từ các thông tin ESG tiêu cực. Nói cách khác, với những doanh nghiệp có “dư địa tài chính”, cổ tức không chỉ là kết quả kinh doanh – mà là một lựa chọn chiến lược nhằm bảo vệ danh tiếng và duy trì vị thế trên thị trường.

Nhà nước nên có chính sách và chiến lược gì?

Từ các kết quả thực nghiệm, nhóm tác giả đề xuất một số quan điểm trong việc ứng phó với rủi ro ESG và quản trị danh tiếng.

Trước hết, cổ tức cần được xem như một công cụ quản trị danh tiếng. Trong bối cảnh rủi ro ESG gia tăng, điều chỉnh cổ tức không chỉ là quyết định phân phối lợi nhuận mà còn là một tín hiệu trấn an thị trường và củng cố niềm tin cổ đông. Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp yếu tố rủi ro danh tiếng vào chính sách cổ tức và minh bạch hóa chiến lược truyền thông tài chính để giảm thiểu phản ứng tiêu cực từ thị trường.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng thể chế và minh bạch thông tin ESG. Cơ quan quản lý cần hoàn thiện chuẩn mực công bố thông tin, tăng cường giám sát ESG, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và tạo điều kiện cho thị trường vận hành minh bạch, giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào cổ tức như công cụ tự bảo vệ.

Thứ ba, quản trị môi trường phải được ưu tiên trong chiến lược quản trị ESG tổng thể. Vì rủi ro môi trường tạo tác động mạnh nhất đến phản ứng chi trả cổ tức, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào hệ thống kiểm soát môi trường, đánh giá tác động sinh thái, và công bố thông tin minh bạch. Việc giảm thiểu sự cố môi trường không chỉ hạn chế thiệt hại danh tiếng mà còn giúp doanh nghiệp tránh áp lực phải tăng chi trả cổ tức để đối phó với khủng hoảng uy tín.

Cuối cùng, doanh nghiệp tài chính vững mạnh cần sử dụng cổ tức như “tấm khiên danh tiếng”, trong khi doanh nghiệp yếu hơn nên ưu tiên cải thiện ESG thực chất. Các công ty có khả năng sinh lợi cao và nguồn lực lớn nên linh hoạt sử dụng cổ tức như một công cụ bảo vệ danh tiếng. Ngược lại, các doanh nghiệp hạn chế về nguồn lực không nên chạy theo chính sách chi trả cao mà cần tập trung cải thiện hiệu quả ESG nội tại — nhằm xây dựng nền tảng bền vững thay vì xử lý rủi ro ngắn hạn.

Nhóm tác giả: TS. Lê Anh Tuấn, Trần Phương Thảo, Vũ Phương Linh – Trường Tài năng (ISB) – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh