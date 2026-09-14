Sự cố đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê-út đe dọa nguồn cung toàn cầu

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Dòng dầu từ Ả Rập Xê-út tiếp tục sụt giảm sẽ khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu thêm trầm trọng. Khủng hoảng nguồn cung hiện đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu lên mức cao kỷ lục, thúc đẩy lạm phát trên khắp thế giới và đưa lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái buộc Ả Rập Xê-út phải đóng tuyến đường ống dầu Đông - Tây khổng lồ vào ngày 11/9, Riyadh chưa công bố đầy đủ thông tin về mức độ thiệt hại cũng như thời gian tuyến đường này sẽ phải ngừng hoạt động.

Các nguồn tin trao đổi với Reuters đưa ra những ước tính khác nhau. Một nguồn tin cho rằng việc sửa chữa có thể mất tới 5-6 tuần, trong khi một nguồn khác nhận định tuyến đường ống có thể được khắc phục sớm hơn và có thể khôi phục một phần hoạt động bơm dầu trong khi công tác sửa chữa vẫn đang được tiến hành.

Trong 6 tháng qua, tuyến đường ống chạy xuyên sa mạc qua bán đảo Ả Rập này đã giúp Ả Rập Xê-út tránh được phần lớn tác động từ việc tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz - vốn bị gián đoạn do chiến tranh, và khiến hoạt động xuất khẩu dầu của các quốc gia láng giềng bị tê liệt.

Ả Rập Xê-út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã sử dụng tuyến đường ống này để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu, tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Tuy nhiên, khi tuyến đường ống ngừng hoạt động, lượng dầu dự trữ tại Yanbu hiện chỉ đủ để duy trì xuất khẩu trong khoảng 5-7 ngày, theo ba nguồn tin trong ngành am hiểu hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út.

Một nguồn tin thứ tư cho biết Ả Rập Xê-út cũng có lượng dầu dự trữ đủ để cung cấp cho khách hàng trong vài ngày từ các cảng Ain Sukhna trên Biển Đỏ và Sidi Kerir trên Địa Trung Hải của Ai Cập.

Theo ước tính của ngành, sức chứa dầu tại Yanbu vào khoảng 35 triệu thùng, trong khi Ain Sukhna và Sidi Kerir có khả năng lưu trữ lần lượt khoảng 18 triệu và 20 triệu thùng.

Bốn nguồn tin cho biết các kho dự trữ hiện không được lấp đầy và cuối cùng sẽ cạn kiệt nếu tuyến đường ống Đông - Tây không được khôi phục hoạt động.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 11/9 cho biết nguồn cung dầu của Ả Rập Xê-út trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ, do dòng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ sụt giảm.

IEA, cơ quan điều phối chính sách năng lượng của các nước phương Tây, dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 5,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, tương đương khoảng 6%.

Ngoài cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống, lực lượng Houthi tại Yemen, vốn từng đe dọa các chuyến hàng dầu của Ả Rập Xê-út, hôm 11/9 đã chiếm một hòn đảo tại cửa ngõ Biển Đỏ.

Trước chiến tranh, khu vực Trung Đông cung cấp khoảng 22 triệu thùng dầu/ngày. Trong khi đó, dòng dầu qua eo biển Hormuz hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 6-9 triệu thùng/ngày, theo các nguồn tin trong ngành.

Ả Rập Xê-út thông báo với OPEC vào tuần trước rằng sản lượng dầu của nước này đã giảm xuống chỉ còn 6,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8, từ mức 10,9 triệu thùng/ngày hồi tháng 2, trước khi chiến tranh bắt đầu.