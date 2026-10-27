Sự cố của Quả bóng vàng 2026

Bản tin về việc Kane đăng quang QBV.

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Bài viết mang tiêu đề "Harry Kane wins 2026 Ballon d'Or" xuất hiện trên trang chủ của giải thưởng, nhanh chóng được chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Kane được xem là một trong những ứng viên hàng đầu sau mùa giải bùng nổ với 73 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Vì vậy, thông tin trên lập tức khiến nhiều cổ động viên Anh phấn khích, tin rằng chân sút 33 tuổi đã được xướng tên ở giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, hy vọng của người hâm mộ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi các bài viết tương tự dành cho Kylian Mbappe và Lamine Yamal cũng xuất hiện trên trang web. Những nội dung này được đăng tải vào khoảng 17h30 theo giờ Anh, tồn tại trong vài phút trước khi bị gỡ bỏ.

Không chỉ các ứng viên nam, bài viết về Alexia Putellas và Ewa Pajor, hai cầu thủ liên quan đến cuộc đua Quả bóng vàng nữ, cũng được đăng rồi xóa. Sự cố khiến ban tổ chức phải đưa ra thông báo chính thức ngay trước khi buổi lễ bắt đầu.

"Các bài viết giới thiệu một số ứng viên Quả bóng vàng được chuẩn bị sẵn vô tình được đăng tải trực tuyến. Những nội dung này được soạn trước cho tất cả ứng viên trong trường hợp họ chiến thắng. Chúng hoàn toàn không tiết lộ thứ hạng hay kết quả cuối cùng, vốn vẫn chưa được công bố", thông báo nêu rõ.

Nếu chiến thắng, Kane sẽ trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001. Chia sẻ với Sky Sports, tiền đạo Bayern thừa nhận danh hiệu này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng nhấn mạnh anh không muốn kỳ vọng quá nhiều trước khi kết quả được công bố.

"Đó sẽ là điều tuyệt vời. Tôi rất muốn chiến thắng, nhưng tất cả vẫn phải chờ xem", Kane nói.