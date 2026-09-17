Sư cô Ani Choying Drolma, người hát thiền ca huyền thoại ấn tượng với Yên Tử

Sound Healing Concert 2026 với chủ đề "Nhân" sẽ diễn ra ngày 19/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, sư cô Ani Choying Drolma vừa có buổi chia sẻ với báo chí về chương trình và không khỏi xúc động khi nhắc lại thảm họa lũ quét vừa qua mà người dân quê nhà Nepal phải gánh chịu.

“Tôi muốn chia sẻ chân thành rằng những ngày qua, lòng tôi có phần trĩu nặng. Nhưng đó tuyệt nhiên không phải là một nỗi buồn tiêu cực xuất phát từ sự bất như ý, oán giận hay tâm lý trách móc cá nhân. Đó là nỗi buồn của lòng thương cảm, là sự thổn thức từ tận đáy lòng khi chứng kiến quá nhiều sinh mạng, bao đồng bào tại quê nhà Nepal của tôi đã ra đi mãi mãi trong thảm họa lũ quét vừa qua”.

Sư cô Ani Choying Drolma.

Khi phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi: Khi tâm trạng trĩu nặng như vậy liệu có ảnh hưởng tới cảm xúc của sư cô khi hát tại Hà Nội với âm nhạc chữa lành?

Sư cô Ani Choying chia sẻ: “Theo giáo lý Phật giáo, chúng ta đều hiểu rằng cuộc đời là vô thường và cái chết là điều không ai có thể tránh khỏi. Dẫu vậy, khi còn sống trên đời, bất kỳ ai cũng khao khát tìm kiếm sự an vui và bình yên. Không một ai muốn mình hay người thân phải gánh chịu khổ đau, mất mát.

Chính vì thế, khi chứng kiến đồng loại trải qua những tai ương đớn đau ấy, tình thương yêu và sự xoa dịu tự nhiên sẽ khởi lên trong tâm của mỗi con người. Từ trước đến nay, tiếng hát của tôi luôn gắn liền với hành trình đưa người nghe trở về với tâm thức. Những bản tụng ca, giai điệu chân ngôn không đơn thuần là âm nhạc mà là phương tiện mang theo lời nguyện cầu hướng đến tất cả những ai đang phải gánh chịu tổn thương, giúp họ tìm lại sự cân bằng và chữa lành tâm hồn".

Vì thế, trong đêm nhạc tới đây, sư cô mong muốn truyền tải trọn vẹn và sâu sắc hơn nữa tinh thần ấy - đó là lòng từ bi, là sự hướng tâm nguyện cầu cho tất cả mọi người: “Khổ đau không chỉ dừng lại ở những nạn nhân vừa trải qua thảm họa thiên tai tại Nepal mà thực tế, mỗi chúng ta trong cuộc sống đời thường đều mang theo những nỗi niềm, những vết thương cần được ôm ấp.

Tôi tin rằng năng lượng từ âm nhạc chân ngôn trong concert tới đây sẽ chạm đến trái tim khán giả một cách lắng đọng và sâu sắc hơn bao giờ hết. Bởi từng lời ca, tiếng hát của tôi đều được cất lên với tất cả sự hướng về đồng bào Nepal cũng như dành tặng cho tất cả những tâm hồn đang cần tìm kiếm chốn an yên giữa bao biến động của cuộc đời”.

Sư cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn sâu sắc khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam qua hai năm liên tiếp. Sư cô hóm hỉnh chia sẻ rằng đồ ăn ở Việt Nam món nào cũng ngon đến mức khiến cô luôn lo lắng sẽ "bị mập lên rất nhiều" sau mỗi chuyến đi.

Sư cô cũng chia sẻ chuyến hành hương về Yên Tử đem lại cho mình xúc cảm sâu sắc trước cách người Việt trân quý di sản của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại: Việc áp dụng các phương tiện hiện đại như cáp treo để hỗ trợ du khách tới chốn thiêng mà vẫn giữ trọn sự tôn nghiêm cho thấy người Việt có khả năng cân bằng tuyệt vời giữa việc gìn giữ cội nguồn và phát triển xã hội.

Sư cô Ani Choying Drolma Sinh năm 1971 ở Kathmandu, Nepal, sư cô Ani Choying Drolma trải qua tuổi thơ khốn khó và thường xuyên chịu bạo lực từ người cha. Năm 13 tuổi, sau một biến cố, Ani Choying Drolma bỏ trốn đến tu viện Nagi Gompa trên núi. Tại đây, bà được thiền sư Tulku Urgyen Rinpoche nhận làm đệ tử. Nhờ sự kiên nhẫn và trí tuệ của ngài, bà đã học cách chuyển hóa nỗi đau, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi thành lòng từ bi. Bà xuất gia với pháp danh Ani Choying Drolma.