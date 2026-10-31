Sự cố 6,3 tỷ USD tại Binance và bài toán bảo mật đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa CAEX, TCEX

Vụ tấn công kỷ lục tại Binance và quy mô dòng tiền mã hóa tỷ USD tại Việt Nam

Sáng nay, Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã phát đi thông báo về một vụ tấn công với khoảng 6,3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng. Đây được đánh giá là sự cố an ninh mạng có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa. Sàn giao dịch này cho biết khoảng 3 tỷ USD đã được đóng băng trên chuỗi khối, các hoạt động nạp và rút tiền bị tạm dừng. Phía Binance cũng đưa ra cam kết sẽ chịu toàn bộ tổn thất và khẳng định tài sản của người dùng vẫn được an toàn.

Đánh giá về sự kiện này, chuyên gia James Seyffart từ Bloomberg Intelligence cho rằng việc ví nóng bị rút cạn không phải là câu chuyện mới, nhưng với số tiền khổng lồ như vậy, đây là một vụ tấn công quy mô lớn nhắm tới nền tảng giao dịch lớn nhất thị trường. Sự việc chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đến hình ảnh của toàn ngành khi các sự cố bảo mật liên tiếp xảy ra.

Tại thị trường Việt Nam, tác động của vụ việc không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao dịch trên nền tảng quốc tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư. Ông Jack Nguyễn, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Blockbase, phân tích rằng việc Binance tạm dừng nạp rút tiền sẽ khiến những người muốn rút vốn chuyển hướng sang thị trường giao dịch phi tập trung qua các kênh OTC. Khi tâm lý hoảng loạn lan rộng và thúc đẩy hành động bán tháo cùng lúc, sự mất cân bằng cung cầu có thể khiến giá các đồng tiền ổn định như USDT trên thị trường OTC biến động mạnh hoặc lao dốc. Dù vậy, chuyên gia này đánh giá mức thiệt hại 6,3 tỷ USD chưa phải là con số quá lớn so với quy mô tài sản của Binance, và cam kết bù đắp tổn thất của sàn là đáng tin cậy dựa trên năng lực tài chính hiện có.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm dòng tiền mã hóa tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Dữ liệu từ Chainalysis cập nhật đến tháng 9/2026 cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026, thị trường Việt Nam đã ghi nhận 122,2 tỷ USD tiền mã hóa được giao dịch. Con số này giúp Việt Nam đứng thứ tư trong danh sách 10 quốc gia dẫn đầu khu vực Trung Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương, chiếm 12,1% tổng giá trị 1.008 tỷ USD của toàn khu vực. Xét riêng tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ hai chỉ sau Singapore và đóng góp gần 19% tổng giá trị giao dịch của sáu nền kinh tế ASEAN có mặt trong báo cáo.

Khung pháp lý thí điểm cho CAEX, TCEX và thách thức xây dựng niềm tin

Quy mô dòng tiền hàng trăm tỷ USD đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển một thị trường giao dịch an toàn và có kiểm soát. Việt Nam hiện đang tiến những bước vững chắc đến việc hình thành thị trường giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép. Vào ngày 22/10, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), một thành viên thuộc hệ sinh thái VPBank, đã công bố kết quả thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. Ngay ngày hôm sau, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) của Techcombank cũng thông báo được Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

Đây là một trong những điều kiện công nghệ trọng yếu để các đơn vị tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ CP. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhận định yêu cầu an toàn cấp độ 4 cùng quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng là những tiêu chuẩn rất cao, thậm chí vượt qua cả yêu cầu đối với các công ty chứng khoán hiện hành.

Tuy nhiên, từ bài học của Binance, ông Trung nhấn mạnh việc đạt chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 mới chỉ là điều kiện cần. Các sàn giao dịch thí điểm và cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét bổ sung các tiêu chuẩn ở tầng vận hành. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm việc giới hạn tỷ lệ tài sản được giữ trong ví nóng, áp dụng kiến trúc ký nhiều bên, giám sát giao dịch trên chuỗi khối theo thời gian thực đối với các thao tác ủy quyền như EIP 7702, thiết lập cơ chế tự động ngừng nạp tiền vào ví có dấu hiệu bị chiếm quyền và xây dựng quỹ bảo vệ người dùng với quy mô tương xứng.

Đồng quan điểm trên, ông Jack Nguyễn cho rằng sự cố của Binance sẽ không làm thay đổi tiến trình cấp phép tại Việt Nam, nhưng sẽ khiến công tác chuẩn bị bảo mật cho các sàn giao dịch trong nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi thị trường chính thức đi vào hoạt động, khả năng bảo vệ tài sản của khách hàng sẽ là yếu tố quyết định để nhà đầu tư đặt niềm tin vào hệ thống mới. Đối với một thị trường tài chính, việc thu hút dòng tiền đã khó, nhưng việc giữ được niềm tin của người tham gia để duy trì sự phát triển bền vững còn là thách thức lớn hơn.