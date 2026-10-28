Sự ám ảnh dai dẳng của Elizabeth Holmes

You Can See Everything của hai đạo diễn Nathan Fielder và Lance Oppenheim đang tạo nên hiện tượng tại phòng vé Bắc Mỹ. Trong tuần thứ hai, phim thu khoảng 19,5 triệu USD từ 2.655 rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên 45,1 triệu USD. Với kinh phí sản xuất chỉ 7 triệu USD, tác phẩm được dự đoán mang lại lợi nhuận lớn.

Bộ phim có cơ hội trở thành một trong những phim tài liệu không thuộc thể loại âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.

Sức hút từ nữ doanh nhân thất thế

Elizabeth Holmes từng được ca ngợi là nữ doanh nhân công nghệ có khả năng cách mạng hóa ngành xét nghiệm y tế. Năm 2003, cô sáng lập Theranos với lời hứa thực hiện hàng loạt xét nghiệm chỉ bằng vài giọt máu lấy từ đầu ngón tay, thu hút hơn 700 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Năm 2015, những cuộc điều tra phơi bày khoảng cách giữa lời quảng bá và thực tế. Công nghệ của Theranos không đáp ứng được những cam kết về độ chính xác và năng lực xét nghiệm. Công ty còn sử dụng máy xét nghiệm thông thường của bên thứ ba cho nhiều xét nghiệm, thay vì hoàn toàn dựa vào công nghệ riêng như quảng bá. Năm 2022, Holmes bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư và nhận án hơn 11 năm tù.

Elizabeth Holmes từ nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ đến kẻ lừa đảo công nghệ. Ảnh: CNN.

Theo Los Angeles Times, sức hút của Holmes không chỉ đến từ quy mô vụ bê bối mà còn từ sự tương phản giữa hình ảnh cô từng xây dựng và sự thật được phơi bày. Ngoại hình nổi bật, giọng nói trầm đặc trưng và phong thái tự tin khiến cô trở thành nhân vật khơi gợi sự tò mò của công chúng.

Từng được xem là biểu tượng đổi mới, Holmes sau đó trở thành kẻ lừa đảo. Nhưng ngay cả khi danh tiếng sụp đổ, câu chuyện về cô vẫn chưa hết sức hấp dẫn. Công chúng không chỉ muốn biết Holmes đã làm gì, mà còn muốn hiểu vì sao các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lại đặt niềm tin vào cô.

Vụ Theranos cũng phơi bày sức mạnh của danh tiếng và niềm tin vào những lời hứa công nghệ. Thành công của You Can See Everything vì thế không chỉ nằm ở việc kể lại một vụ án, mà còn khiến khán giả nhìn lại cách xã hội tạo dựng thần tượng và nhận diện sự thật.

Cách tiếp cận khác biệt

Thay vì kể lại vụ Theranos theo trình tự quen thuộc, You Can See Everything theo chân Holmes trong 34 ngày trước khi bà bắt đầu thi hành án tù. Holmes và bạn đời Billy Evans cho phép đoàn phim tiếp cận đời sống gia đình, tạo nên những cảnh quay riêng tư hiếm thấy.

Tuy nhiên, sự gần gũi ấy không đồng nghĩa với việc khán giả có thể hiểu rõ nhân vật hơn. Bộ phim liên tục đặt ra câu hỏi về tính chân thực của những gì diễn ra trước máy quay.

You Can See Everything ghi lại cuộc sống của Holmes và bạn đời trước khi cô thi hành án tù. Ảnh: A24.

Nathan Fielder nổi tiếng với phong cách hài hước tỉnh bơ và cách làm mờ ranh giới giữa thực tế với trình diễn. Khi áp dụng cách tiếp cận này vào câu chuyện của Holmes, ông khiến những cuộc trò chuyện tưởng bình thường trở nên khó đoán, còn các câu trả lời tưởng rõ ràng lại mở ra thêm nghi vấn.

Theo Los Angeles Times, bộ phim không chỉ quan sát Holmes mà còn khiến người xem tự chất vấn khả năng phán đoán của mình.

Sự xuất hiện của Amanda Seyfried, nữ diễn viên từng hóa thân thành Holmes trong loạt phim The Dropout, càng làm tăng tính tự phản chiếu của tác phẩm. Bộ phim không chỉ đặt nhân vật thật trước máy quay, mà còn gợi nhắc cách hình ảnh của nhân vật chính đã được tái tạo và diễn giải qua nhiều hình thức truyền thông.

Chiến lược phát hành có tính toán

Theo truyền thông Mỹ, bộ phim được giữ bí mật trong quá trình sản xuất suốt gần ba năm và bất ngờ ra mắt tại Liên hoan phim Telluride vào tháng 9. Những đánh giá tích cực nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng trước khi phim phát hành rộng rãi.

Cách làm này khơi gợi sự tò mò, khiến khán giả muốn tự khám phá bộ phim thay vì biết trước quá nhiều qua quảng cáo. Những lời khen từ giới phê bình và các cuộc tranh luận trên mạng xã hội càng thúc đẩy nhu cầu ra rạp, nhất là khi bộ phim có nhiều tình tiết bất ngờ dễ bị tiết lộ.

Chiến lược tiếp thị cùng hiệu ứng truyền miệng góp phần tạo nên sức hút của bộ phim với khán giả, đặc biệt là người trẻ. Ảnh: Getty/A24.

A24 khởi chiếu phim tại 855 rạp, thu 15,6 triệu USD trong tuần đầu. Sang tuần thứ hai, hãng mở rộng lên 2.655 rạp và doanh thu tăng 28%, đạt 19,5 triệu USD. Việc mở rộng quy mô giúp phim tiếp cận thêm khán giả, đồng thời cho thấy sức hút không chỉ giới hạn ở một số thị trường lớn.

Paul Dergarabedian, chuyên gia xu hướng thị trường của Rentrak, đánh giá việc phát hành ban đầu tại 855 rạp là bước đi hợp lý, giúp bộ phim tạo đà trước khi mở rộng.

Thành công của You Can See Everything cho thấy phim tài liệu vẫn có thể trở thành sự kiện điện ảnh khi kết hợp câu chuyện giàu sức tranh luận, cách kể khác biệt và chiến lược phát hành phù hợp.

Khoảng 70% khán giả mua vé trong tuần mở màn dưới 35 tuổi. Dữ liệu củng cố thêm lập luận: khi câu chuyện đủ hấp dẫn phim tài liệu chưa hẳn là thể loại kén chọn người trẻ.