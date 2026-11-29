Đoạn phóng sự do kênh truyền hình Rossiya 24 Khabarovsk phát sóng mới đây ghi lại cảnh công nhân tại Nhà máy Sản xuất Máy bay Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur, Nga, theo dõi tài liệu kỹ thuật trên màn hình lớn.

Nội dung trình chiếu có hình ảnh mô phỏng 3D dạng cắt lớp của một máy bay chiến đấu một động cơ, với hai cánh đuôi nghiêng, mang kiểu dáng từng được Sukhoi giới thiệu cho tiêm kích Su-75 Checkmate.

Tiêu đề tài liệu ghi rõ nội dung công bố thiết kế nhằm chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Trong khi đó, một bộ phận khung máy bay phủ sơn lót màu vàng xanh đang được treo bên trong xưởng lắp ráp.

Trang tin Nga Pervy Tekhnichesky cho biết phóng sự được thực hiện trong dịp ông Oleg Kozhemyako, đại diện Tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông, đến thăm Nhà máy Sản xuất Máy bay Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm, các quan chức không công bố thông tin cụ thể về tiến độ chế tạo nguyên mẫu Su-75.

Điều đáng chú ý là sau khoảng 5 năm kể từ khi được công bố, Su-75 vẫn chưa xuất hiện dưới hình thức một máy bay hoàn chỉnh có khả năng thực hiện chuyến bay thử nghiệm.

Nga giới thiệu Su-75 Checkmate lần đầu tại triển lãm hàng không MAKS vào tháng 7/2021.

Dự án được định hướng phát triển một mẫu tiêm kích tàng hình một động cơ, có chi phí thấp hơn Su-57 và hướng chủ yếu đến thị trường xuất khẩu.

Khi công bố chương trình, Nga từng đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Tuy nhiên, kế hoạch liên tục bị trì hoãn, lần lượt chuyển sang năm 2024 và 2025 nhưng đều không đạt được.

Tháng 6/2026, Giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha cho biết chương trình Checkmate đã bước vào giai đoạn chế tạo nguyên mẫu.

Đến tháng 11, nhà phân tích Massimo Frantarelli đăng tải hình ảnh được cho là khung thân Su-75 đang lắp ráp tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur. Dù vậy, UAC và Sukhoi chưa chính thức xác nhận danh tính của bộ phận xuất hiện trong bức ảnh.

Bên cạnh tiến độ, thiết kế của Su-75 cũng đặt ra những câu hỏi về năng lực thực tế. Nikolai Chikunov, kỹ sư thiết kế thuộc Cục Thiết kế MiG, cho rằng máy bay có thể gặp hạn chế về khí động học và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng.

Theo ông, ngay cả khi được trang bị động cơ mới, Su-75 cũng chưa chắc đạt trình độ của một số dòng tiêm kích hiện đại. Đây mới là đánh giá cá nhân, chưa được kiểm chứng qua thử nghiệm bay.

Tháng 11/2025, phi công thử nghiệm trưởng Sukhoi Sergei Bogdan từng tuyên bố Su-75 sẽ bay lần đầu trong năm 2026.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 11/2026, cột mốc này vẫn chưa đạt được. Việc tiếp tục trì hoãn khiến triển vọng đưa Su-75 vào sản xuất và khai thác thực tế vẫn còn nhiều dấu hỏi.