Streamer mang hình dạng củ lạc gây tranh cãi tại giải thưởng VTuber

Streamer nổi tiếng TheBurntPeanut đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi được đề cử tại giải thưởng Streamer Awards 2026. Trước làn sóng phản đối từ cộng đồng VTuber, nam streamer bất ngờ tung ra phiên bản nhân vật hạt đậu phộng với mái tóc dài và vòng một ngoại cỡ nhằm châm biếm những người chỉ trích mình.

YouTuber TheBurntPeanut là ai?

Theo trang Dexerto, TheBurntPeanut là streamer người Mỹ nổi tiếng với hình tượng củ lạc (đậu phộng) hoạt hình có đôi mắt và miệng người. Anh sở hữu khoảng 2,6 triệu người theo dõi trên Twitch và hơn 2 triệu người đăng ký trên YouTube. Mới đây, anh gây chú ý khi có tên trong danh sách đề cử hạng mục VTuber xuất sắc nhất tại Streamer Awards 2026.

Được biết, VTuber là thuật ngữ chỉ những nhà sáng tạo nội dung sử dụng nhân vật ảo thay cho hình ảnh thật của bản thân khi livestream hoặc sản xuất video.

Hình tượng thường thấy của TheBurntPeanut.

Trước đó, TheBurntPeanut từng giành chiến thắng ở hạng mục VTuber xuất sắc nhất tại Streamer Awards 2025. Tuy nhiên, kết quả này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, bởi nam streamer từng có những phát ngôn cho thấy anh không tự nhận mình thuộc cộng đồng VTuber.

Tranh cãi tiếp tục bùng lên khi ban tổ chức công bố danh sách đề cử năm 2026 vào ngày 16/10. TheBurntPeanut một lần nữa góp mặt cùng những cái tên như Ironmouse, Koseki Bijou, Crelly và Gigi Murin.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng anh không nên tiếp tục tranh giải ở hạng mục này, thậm chí kêu gọi nam streamer chủ động rút lui để nhường cơ hội cho những nhà sáng tạo nội dung thực sự gắn bó với cộng đồng VTuber.

Bị chỉ trích, nam streamer tung diện mạo mới để đáp trả

Trong buổi livestream ngày 17/10, TheBurntPeanut lên tiếng về những phản ứng tiêu cực xoay quanh đề cử của mình.

Thay vì đưa ra lời giải thích nghiêm túc, nam streamer lựa chọn cách đáp trả hài hước bằng việc công bố hình ảnh chỉnh sửa của nhân vật củ lạc quen thuộc.

Theo đó, nhân vật vốn có ngoại hình đơn giản bất ngờ xuất hiện với mái tóc dài màu cam cùng vòng một được phóng đại. TheBurntPeanut thậm chí còn đùa rằng mình sẽ thực hiện phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil để có diện mạo phù hợp hơn với hình tượng VTuber.

Hình ảnh châm biếm của TheBurntPeanut.

"Nhiều người tức giận vì tôi trông không giống họ. Tôi muốn sự đoàn kết, muốn đưa mọi người xích lại gần nhau", nam streamer nói.

Anh còn hài hước bày tỏ hy vọng sau màn thay đổi ngoại hình này, bản thân cuối cùng sẽ được cộng đồng chấp nhận.

Màn đáp trả mang tính châm biếm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời khiến cuộc tranh luận về danh hiệu VTuber tiếp tục nóng lên.

Dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều

Trên nền tảng X, tài khoản sillycircusbaby thừa nhận TheBurntPeanut là một nhà sáng tạo nội dung thành công và xứng đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên, người này đặt câu hỏi liệu nam streamer có cân nhắc rút khỏi hạng mục VTuber xuất sắc nhất hoặc không tham gia tranh giải trong những năm tiếp theo hay không.

Theo tài khoản trên, TheBurntPeanut từng nhiều lần thể hiện quan điểm rằng bản thân không phải VTuber. Những phát ngôn này được cho là có thể khiến các nhà sáng tạo nội dung thực sự gắn bó với cộng đồng cảm thấy thiếu được tôn trọng.

Phát ngôn của TheBurntPeanut gây tranh cãi.

Dân mạng lo ngại lượng người hâm mộ đông đảo của TheBurntPeanut có thể tạo lợi thế lớn trong cuộc bình chọn, trong khi phiếu bầu dành cho những ứng viên còn lại bị phân tán.

Ở chiều ngược lại, số khác cho rằng việc sử dụng nhân vật ảo để livestream đã đủ để TheBurntPeanut được xem là một VTuber, bất kể nhân vật của anh có ngoại hình khác biệt so với phong cách anime thường thấy.

Đáng chú ý, Ironmouse - một VTuber nổi tiếng từng lên tiếng bảo vệ TheBurntPeanut sau chiến thắng của anh vào năm 2025. Cô cho rằng việc sử dụng hình đại diện ảo hoàn toàn phù hợp với định nghĩa VTuber, đồng thời nhận định một số phát ngôn gây tranh cãi của nam streamer chỉ mang tính hài hước.

Hiện TheBurntPeanut vẫn có tên trong danh sách đề cử Streamer Awards 2026. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách định nghĩa VTuber và tiêu chí đánh giá các nhà sáng tạo nội dung sử dụng nhân vật ảo trong ngành livestream.