Streamer đồng loạt xóa game, làn sóng tẩy chay PUBG bùng nổ ở Việt Nam

Từ tối 23/9, mạng xã hội Việt Nam xuất hiện dày đặc hình ảnh người chơi gỡ PUBG khỏi máy tính, tuyên bố ngừng chơi hoặc không tiếp tục sản xuất nội dung liên quan. Đáng chú ý nhất là phản ứng của những streamer từng có nhiều năm gắn bó với PUBG.

Độ Mixi (Phùng Thanh Độ, sinh năm 1989) công khai tuyên bố xóa PUBG và không tiếp tục tham gia các hoạt động liên quan đến tựa game. Động thái này gây chú ý bởi PUBG từng là một trong những trò chơi quan trọng trong quá trình phát triển cộng đồng của nam streamer.

Buổi phát trực tiếp của Độ Mixi tối 23/9 có thời điểm thu hút khoảng 300.000 người xem đồng thời, đỉnh ghi nhận khoảng 314.000 người. Trước đó, PewPew (Hoàng Văn Khoa, 1991) cũng dành phần lớn buổi livestream để nói về vụ việc, với hơn 100.000 người theo dõi trực tiếp ở một số thời điểm. Tranh cãi về PUBG vì thế nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng của riêng trò chơi.

Trò chơi điện tử trực tuyến PUBG: BATTLEGROUNDS vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng esports Việt Nam.

Không chỉ Độ Mixi và PewPew, nhiều gương mặt quen thuộc của giới PUBG Việt Nam có phản ứng mạnh. Rambo (Lâm Đình Khoa, 1996) liên tục đăng tải các thông tin, hình ảnh mà anh cho rằng cần được nhà phát hành game KRAFTON (Hàn Quốc) xem xét để bảo đảm cùng một tiêu chuẩn xử lý cho các bên, sau đó công khai gỡ PUBG. Cựu huấn luyện viên DjChip (Lê Đức Anh, 1986) cũng xóa game khỏi máy tính. Streamer Ngân Sát Thủ (Huỳnh Kim Ngân, 1994) bày tỏ sự bất bình với mức xử phạt hai tuyển thủ Việt Nam.

Làn sóng còn lan ra ngoài nhóm người làm nội dung PUBG. Trên Facebook, nhiều fanpage về game, esports và cộng đồng mạng đăng bài về vụ việc, trong khi ảnh chụp màn hình người chơi gỡ game được chia sẻ với tốc độ cao. Một số chủ phòng máy cũng được ghi nhận tham gia phản đối. Nhiều streamer loại PUBG khỏi kế hoạch phát sóng của mình.

Hai tổ chức đang quản lý Himass (Lã Phương Tiến Đạt, 2003) và TanVuu (Trần Tấn Vũ, 2005) cũng lên tiếng. GAM x The Expendables yêu cầu cách xử lý phải được giải trình công khai, minh bạch và xem xét tính tương xứng của án phạt. Anyone’s Legend cho biết bảo vệ quyền giải trình của tuyển thủ. Những phản ứng từ các đội chuyên nghiệp khiến câu chuyện không còn đơn thuần là tranh luận giữa người hâm mộ trên mạng xã hội.

Một động thái khác khiến tranh luận tiếp tục nóng lên xuất phát từ chính kênh truyền thông của PUBG tại Việt Nam. Ngày 23/9, trang Facebook PUBG: BATTLEGROUNDS Việt Nam đăng thông báo ngắn cho biết những cập nhật sản phẩm sau này sẽ tiếp tục được đăng trên PUBG.COM và cảm ơn người chơi đã đồng hành.

Phần bình luận của bài đăng bị tắt. Cùng thời điểm, cộng đồng chia sẻ thông tin về việc tiếng Việt không còn xuất hiện trong phần hỗ trợ ngôn ngữ và một số sự kiện, lịch thi đấu PUBG tại Việt Nam thay đổi hoặc biến mất khỏi hệ thống. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định những thay đổi này là phản ứng trực tiếp đối với làn sóng tẩy chay.

Tranh cãi bắt đầu tại PUBG Asia Stars 2026, giải đấu quy tụ tuyển thủ và streamer của sáu khu vực châu Á. Hai đại diện Việt Nam Himass và TanVuu bị tố sử dụng thông tin bên ngoài trong quá trình thi đấu sau phản ứng của streamer Hàn Quốc Soopi.

Himass và TanVuu thừa nhận có tiếp nhận thông tin bên ngoài. Tranh luận sau đó tập trung vào quy định của sự kiện, cách ban tổ chức xử lý tình huống và việc những trường hợp khác có được xem xét theo cùng tiêu chuẩn hay không.

KRAFTON từng thừa nhận thiếu sót trong khâu xây dựng biện pháp phòng ngừa, tiêu chí đánh giá và truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, ngày 23/9 hãng kết luận Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài để phục vụ quyết định, chiến thuật khi thi đấu. Hai người bị khóa tài khoản vĩnh viễn và cấm vĩnh viễn tham dự các giải PUBG Esports chính thức.

Mức xử phạt này trở thành chất xúc tác khiến phản ứng trên mạng xã hội chuyển từ tranh luận về một sự cố tại giải giao hữu thành làn sóng kêu gọi quay lưng với PUBG.

Điểm đáng chú ý là nhiều tiếng nói phản đối không phủ nhận hoàn toàn sai phạm của hai tuyển thủ. Trọng tâm tranh luận nằm ở mức độ tương xứng của án phạt, trách nhiệm của ban tổ chức và yêu cầu áp dụng cùng một tiêu chuẩn đối với tất cả người tham dự. Vì vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ xoay quanh Himass và TanVuu mà đã trở thành vấn đề niềm tin giữa một bộ phận lớn cộng đồng PUBG Việt Nam với nhà phát hành KRAFTON.