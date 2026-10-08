Stray Kids sẽ phát sóng trực tiếp buổi concert tại Tokyo Dome trên toàn thế giới

Nhóm nhạc Stray Kids sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc thuộc tour diễn vòng quanh thế giới "RUN IT" tại Tokyo Dome từ ngày 6 đến 8/11.

Buổi diễn thứ hai vào ngày 7/11 sẽ được phát sóng trực tiếp tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới thông qua sự hợp tác với nhà phân phối phim sự kiện toàn cầu Trafalgar Releasing, cho phép người hâm mộ không thể tham dự trực tiếp có thể xem buổi biểu diễn trên màn ảnh rộng trong thời gian thực.

Vé xem trực tiếp sẽ được bán vào lúc 23 giờ ngày 14 tháng 10 (giờ Hàn Quốc) thông qua trang web chính thức StraykidsLiveViewing.

Ảnh: JYP

Stray Kids đã khởi động tour diễn 'RUN IT' với năm đêm diễn cháy vé tại Seoul vào tháng 7 và tháng 8. Cuối tháng 8, họ trở thành nghệ sĩ nam nước ngoài đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, Nhật Bản, thu hút khoảng 140.000 người hâm mộ trong hai đêm.

Sau đó, nhóm tiếp tục tour diễn đến Mỹ Latinh vào tháng 9 và là nghệ sĩ chính tại lễ hội Rock in Rio của Brazil trước khoảng 100.000 khán giả.

Trong tất cả các buổi biểu diễn tại Nhật Bản trong chuyến lưu diễn này, Stray Kids dự kiến ​​sẽ gặp gỡ khoảng 520.000 người hâm mộ.

Ảnh: fb Stray Kids

Sau Tokyo Dome, nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Hồng Kông và các thành phố khác ở châu Á bắt đầu từ tháng 12, với nhiều điểm dừng chân khác sẽ được công bố sau.