Stray Kids lập kỷ lục chưa từng có, vượt qua dấu mốc gắn với The Beatles

Stray Kids một lần nữa gây chú ý trên thị trường âm nhạc toàn cầu với thành tích mới trên Billboard 200. Mini album THIS & THAT vừa ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính của Billboard, đồng thời duy trì vị trí trong Top 10 trong ba tuần liên tiếp.

Ở bảng xếp hạng mới nhất, THIS & THAT đứng ở vị trí thứ 8. Thành tích này cho thấy sức hút tương đối ổn định của Stray Kids tại thị trường Bắc Mỹ, nơi nhóm đang ngày càng xây dựng được lượng người hâm mộ lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả nằm ở thành tích mà Stray Kids tạo nên với chuỗi album của mình. THIS & THAT đánh dấu album thứ 9 liên tiếp của nhóm đạt vị trí số 1 trên Billboard 200.

Thành tích này đưa Stray Kids vào một vị trí đặc biệt trong lịch sử Billboard. Chuỗi 9 album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng cho thấy nhóm không chỉ tạo được sức hút nhất thời mà còn duy trì khả năng cạnh tranh đáng kể qua nhiều sản phẩm âm nhạc.

Đây cũng là cột mốc thường được đặt cạnh những thành tích mang tính biểu tượng của các nghệ sĩ và nhóm nhạc huyền thoại từng thống trị Billboard. Stray Kids qua đó tiếp tục mở rộng dấu ấn của Kpop tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của Stray Kids nằm ở khả năng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Thay vì chỉ tập trung vào vai trò biểu diễn, các thành viên của nhóm trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất nhiều sản phẩm.

Nổi bật trong số đó là Bang Chan, trưởng nhóm đồng thời là thành viên của 3RACHA - nhóm sản xuất đứng sau nhiều ca khúc của Stray Kids.

Theo thông tin được đề cập, Bang Chan hiện có 243 ca khúc được đăng ký bản quyền với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), qua đó trở thành một trong những thần tượng Kpop có số lượng tác phẩm đăng ký bản quyền đáng chú ý nhất. Cùng với Changbin và Han, Bang Chan tạo nên 3RACHA - bộ ba đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình âm thanh đặc trưng của Stray Kids.

Chính màu sắc âm nhạc riêng biệt, kết hợp với phong cách trình diễn mạnh mẽ, giúp nhóm tạo được dấu ấn khác biệt giữa thị trường Kpop ngày càng cạnh tranh.

Song song với những thành tích trên các bảng xếp hạng, Stray Kids cũng đang cho thấy quy mô ngày càng lớn của mình thông qua các chuyến lưu diễn quốc tế.

Tại Nhật Bản, nhóm đã trở thành nhóm nhạc nam nước ngoài đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Hai đêm diễn thu hút khoảng 140.000 khán giả, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Stray Kids tại thị trường này.

Tính cả các đêm diễn khác trong lịch trình tại Nhật Bản, toàn bộ chuyến lưu diễn của nhóm dự kiến thu hút khoảng 520.000 khán giả.

Những con số này cho thấy sức hút của Stray Kids không chỉ được thể hiện qua doanh số hay thứ hạng album mà còn chuyển hóa thành khả năng lấp đầy những sân vận động lớn tại các thị trường quốc tế.

Từ một nhóm nhạc Kpop, Stray Kids đang từng bước xây dựng vị thế của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng hơn trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Với 9 album liên tiếp đứng đầu Billboard 200, cùng những chuyến lưu diễn quy mô lớn tại nhiều quốc gia, Stray Kids đang sở hữu một chuỗi thành tích ngày càng đáng chú ý. Thành công của nhóm cũng phản ánh sự mở rộng của Kpop khi ngày càng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc tạo được dấu ấn trực tiếp tại những thị trường âm nhạc lớn bên ngoài châu Á.

Sau cột mốc mới trên Billboard 200, sự chú ý dành cho Stray Kids tiếp tục hướng tới câu hỏi: nhóm sẽ còn có thể kéo dài chuỗi thành tích đặc biệt này đến đâu?