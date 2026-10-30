STMicroelectronics tăng 46,2% doanh thu chip quang và RF

Ngày 29/10/2026, tại Geneva (Thụy Sĩ), tập đoàn bán dẫn STMicroelectronics N.V. công bố kết quả kinh doanh quý III, kết thúc ngày 26/9/2026, với doanh thu thuần đạt 3,757 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,7% so với quý liền trước.

Đáng chú ý, mảng RF và truyền thông quang (RF & Optical Communications - RFOC) ghi nhận doanh thu 504 triệu USD, tăng 46,2% so với mức 345 triệu USD của quý III/2025. Đây là mảng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các phân khúc sản phẩm được tập đoàn công bố, phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với những công nghệ phục vụ truyền dẫn dữ liệu và kết nối.

Kết quả kinh doanh của STMicroelectronics diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh các sản phẩm bán dẫn phục vụ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị truyền thông và hệ thống kết nối vệ tinh quỹ đạo thấp.

Chip truyền thông quang tăng doanh thu, thúc đẩy lợi nhuận

Biểu đồ cơ cấu doanh thu STMicroelectronics quý III/2026, trong đó mảng RF và truyền thông quang tăng 46,2% so với cùng kỳ. Nguồn: STMicroelectronics.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận hoạt động quý III/2026 của STMicroelectronics đạt 367 triệu USD theo chuẩn kế toán Mỹ (U.S. GAAP), tăng 104,5% so với mức 180 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp đạt 37,3%, tăng 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 291 triệu USD, tương ứng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0,31 USD.

Theo phương pháp tính điều chỉnh non-U.S. GAAP, lợi nhuận hoạt động đạt 429 triệu USD, với biên lợi nhuận hoạt động 11,4%. Hai hệ thống chỉ tiêu này có cách xác định khác nhau, không nên sử dụng thay thế trực tiếp khi so sánh kết quả kinh doanh.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, mảng vi mạch tương tự, cảm biến MEMS và cảm biến khác đạt doanh thu 1,56 tỷ USD, tăng 8,8%. Mảng xử lý nhúng đạt 1,212 tỷ USD, tăng 24,1%, trong khi nhóm sản phẩm công suất và linh kiện rời đạt 477 triệu USD, tăng 11,3%. Riêng mảng RF và truyền thông quang đóng góp khoảng 13,4% tổng doanh thu tập đoàn. Doanh thu mảng này cũng tăng 13,4% so với quý II/2026, cho thấy đà tăng trưởng không chỉ xuất hiện khi so sánh với nền doanh thu năm trước.

Ở góc độ thị trường đầu cuối, nhóm thiết bị truyền thông và thiết bị ngoại vi máy tính tăng doanh thu 64% so với cùng kỳ. Thị trường công nghiệp tăng 40%, ô tô tăng 5%, trong khi điện tử cá nhân giảm 4%. Sự phân hóa này cho thấy các lĩnh vực ứng dụng bán dẫn không phục hồi đồng đều. Những sản phẩm liên quan đến hạ tầng tính toán và truyền thông đang ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật hơn một số nhóm thiết bị tiêu dùng truyền thống.

Ông Jean-Marc Chery, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc STMicroelectronics, cho biết doanh thu quý III vượt mức trung bình trong dự báo trước đó. Theo lãnh đạo tập đoàn, lượng đơn đặt hàng tăng, khả năng dự báo nhu cầu được cải thiện, còn hàng tồn kho tại hệ thống phân phối tiếp tục thấp hơn mức mục tiêu thông thường.

Hạ tầng AI thúc đẩy chuỗi cung ứng bán dẫn

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo quý III là triển vọng kinh doanh từ các trung tâm dữ liệu AI và hệ thống truyền thông vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO).

Trong tài liệu trình bày kết quả kinh doanh, STMicroelectronics dự kiến doanh thu liên quan đến trung tâm dữ liệu đạt khoảng 1,3 tỷ USD trong năm 2026. Tập đoàn đặt tham vọng vượt đáng kể 2 tỷ USD vào năm 2027, với điều kiện diễn biến thị trường và các chương trình hợp tác hiện tại tiếp tục thuận lợi.

Đây là các chỉ tiêu dự kiến của doanh nghiệp, chưa phải doanh thu thực tế đã ghi nhận cho cả năm 2026 hoặc năm 2027.

Kỹ thuật viên kiểm tra tấm wafer trong cơ sở sản xuất bán dẫn của STMicroelectronics tại Tours, Pháp. Ảnh: STMicroelectronics.

Sự phát triển của trung tâm dữ liệu AI không chỉ thúc đẩy nhu cầu bộ xử lý tính toán hiệu năng cao mà còn kéo theo yêu cầu đối với các công nghệ truyền dẫn quang, quản lý điện năng, vi điều khiển và những linh kiện hỗ trợ vận hành hệ thống. Trong đó, truyền thông quang đóng vai trò quan trọng đối với việc kết nối các thiết bị và cụm máy chủ, đặc biệt khi lưu lượng trao đổi dữ liệu và yêu cầu về tốc độ truyền dẫn tiếp tục gia tăng.

Đối với STMicroelectronics, sự phát triển của thị trường này tạo thêm động lực tăng trưởng ngoài các lĩnh vực truyền thống như ô tô, điện tử công nghiệp và thiết bị tiêu dùng. Tập đoàn hiện dự báo doanh thu quý IV/2026 đạt khoảng 4,15 tỷ USD tại điểm giữa của khoảng dự báo, tăng 10,5% so với quý III và 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt khoảng 39%. Nếu thực hiện được mức dự báo trung tâm, doanh thu cả năm 2026 của STMicroelectronics sẽ đạt khoảng 14,5 tỷ USD, tăng 22,8% so với năm 2025.

Với doanh nghiệp điện tử Việt Nam, những thay đổi trong cơ cấu doanh thu của một nhà sản xuất bán dẫn lớn đặt ra vấn đề về khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ phục vụ AI và truyền thông tốc độ cao. Bên cạnh hoạt động lắp ráp thiết bị điện tử, các lĩnh vực như thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm nhúng, kiểm thử linh kiện, quản lý năng lượng và tích hợp thiết bị truyền thông có thể trở thành những hướng phát triển cần quan tâm.

Tuy nhiên, việc tham gia chuỗi cung ứng này đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và khả năng duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế. Số liệu của STMicroelectronics chưa đủ để kết luận doanh nghiệp Việt Nam sẽ trực tiếp hưởng lợi từ nhu cầu chip truyền thông quang tăng mạnh. Dù vậy, kết quả quý III/2026 cung cấp một tín hiệu đáng chú ý về sự dịch chuyển nhu cầu bán dẫn, khi hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và công nghệ kết nối ngày càng có vai trò lớn trong thị trường điện tử toàn cầu.