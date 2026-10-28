Stevie Wonder kiện vị hôn thê cũ vì 'bùng' tiền thuê nhà 38 năm

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ, Stevie Wonder đã đệ đơn kiện yêu cầu trục xuất vị hôn thê cũ của mình, người đã sống trong căn nhà của ông tại Los Angeles suốt khoảng 38 năm qua mà không phải trả tiền thuê. Phía ông Wonder lập luận rằng, việc bà từ chối cho phép kiểm tra căn nhà, một yêu cầu bắt buộc để gia hạn hợp đồng bảo hiểm, được xem là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Đơn kiện nêu rõ rằng, bà Epperson đã cư trú tại một căn nhà thuộc sở hữu của ông Wonder, tọa lạc ở Studio City, Los Angeles, California, kể từ tháng 7/1988.

Được biết, vào thời điểm đó, cả hai đã đạt được một thỏa thuận miệng, cho phép bà Epperson sống tại bất động sản này mà không cần trả tiền thuê. Chia sẻ với Billboard, bà Epperson cho biết, bà chuyển đến căn nhà này khi còn đính hôn với ông Wonder, mặc dù hai người chưa bao giờ kết hôn.

Theo đơn kiện, mâu thuẫn bắt đầu từ tháng Bảy năm nay, khi đại diện của Wonder muốn kiểm tra bên trong ngôi nhà để gia hạn hợp đồng bảo hiểm bất động sản. Mặc dù đội ngũ pháp lý của Wonder đã thông báo cho Epperson về sự cần thiết phải tiếp cận căn nhà và đề nghị sắp xếp thời gian kiểm tra, bà ấy vẫn từ chối.

Trong một email gửi tới đội ngũ pháp lý, Epperson cho rằng mình đang bị quấy rối và tuyên bố sẽ không đồng ý cho họ vào nhà. Đáp lại, phía Wonder đã gửi thông báo trục xuất vào cuối tháng Bảy, yêu cầu bà rời khỏi căn nhà trước ngày 27/8. Khi Epperson không chịu rời đi, phía Wonder tiếp tục gửi một thông báo khác vào ngày 6/10 và khởi kiện.

Phía Wonder lập luận rằng, việc Epperson từ chối cho phép kiểm tra đã dẫn đến việc hợp đồng bảo hiểm ngôi nhà bị hủy bỏ, gây ra nguy cơ tổn thất tài chính. Thông qua vụ kiện này, họ yêu cầu chấm dứt thỏa thuận cư trú bằng miệng, giành lại quyền sở hữu bất động sản, đồng thời đòi bồi hoàn chi phí pháp lý và các khoản bồi thường theo luật định với số tiền 600 đôla Mỹ (khoảng gần 16 triệu đồng).

Theo truyền thông địa phương, Epperson và Wonder từng có mối quan hệ tình cảm và thậm chí đã đính hôn vào cuối những năm 1980. Sau đó, Wonder kết hôn với người vợ thứ hai, Kai Millard, vào năm 2001, và người vợ thứ ba, Tomeeka Robyn Bracy, vào năm 2017.

Stevie Wonder, người bị mất thị lực ngay sau khi chào đời, là một nhân vật huyền thoại trong nền âm nhạc pop Mỹ, từng tạo nên nhiều bản hit kinh điển như Superstition, Isn’t She Lovely và I Just Called to Say I Love You.