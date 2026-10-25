Steven Nguyễn vượt mặt Trấn Thành, áp sát kỷ lục của Lý Hải

Trại Buôn Người tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Việt khi cán mốc 480 tỷ đồng sau một tháng ra rạp. Với kết quả này, bộ phim vượt Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng) của Trấn Thành, vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý đối với Steven Nguyễn, diễn viên đang được khán giả quan tâm sau những dự án điện ảnh liên tiếp.

Theo bảng xếp hạng doanh thu, Mưa Đỏ đang dẫn đầu với 714 tỷ đồng, tiếp đến là Mai với 551 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 là Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải, đạt 483 tỷ đồng. Trong khi đó, Trại Buôn Người đã vượt Nhà Bà Nữ và chỉ còn cách thành tích của Lật Mặt 7: Một Điều Ước khoảng 3 tỷ đồng.

Trại Buôn Người tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Việt.

Nếu tiếp tục duy trì sức hút tại rạp, Trại Buôn Người có cơ hội tiến sát cột mốc 483 tỷ đồng của Lý Hải. Khoảng cách doanh thu không lớn khiến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng phim Việt trở thành diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, thứ hạng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào doanh thu thực tế của bộ phim trong thời gian còn lại tại rạp.

Thành tích của Trại Buôn Người cũng tạo ra thay đổi đáng kể trong bức tranh phòng vé. Trước đó, Trấn Thành có nhiều tác phẩm góp mặt trong nhóm phim Việt đạt doanh thu cao, gồm Mai với 551 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ với 475 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! với 450 tỷ đồng. Việc Trại Buôn Người vượt Nhà Bà Nữ cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các dự án điện ảnh không chỉ tập trung ở những đạo diễn đã có thương hiệu, mà còn mở ra cơ hội cho các ê-kíp khác tạo dấu ấn.

Trại Buôn Người đã vượt Nhà Bà Nữ và chỉ còn cách thành tích của Lật Mặt 7: Một Điều Ước khoảng 3 tỷ đồng.

Với Steven Nguyễn, sức hút của Trại Buôn Người nối dài sự chú ý dành cho nam diễn viên sau hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Anh từng đảm nhận nhiều dạng vai trên màn ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh qua các dự án truyền hình, phim chiếu mạng và điện ảnh. Những vai diễn đòi hỏi thể lực, khả năng diễn xuất hành động cùng sự biến hóa về tâm lý góp phần giúp Steven Nguyễn tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn.

Dẫu vậy, cần phân biệt thành tích của bộ phim với thành tích cá nhân của diễn viên. Mốc 480 tỷ đồng là kết quả doanh thu của toàn bộ ê-kíp Trại Buôn Người, trong đó có đóng góp của đạo diễn, nhà sản xuất, dàn diễn viên và hoạt động phát hành. Đây vẫn là dấu mốc quan trọng đối với Steven Nguyễn khi tên tuổi anh gắn với một tác phẩm nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất.

Sự chú ý dành cho Steven Nguyễn còn được nối tiếp với Chị Chị Em Em 3, dự án dự kiến khởi chiếu cuối tháng 10. Bộ phim được kỳ vọng tiếp tục thu hút khán giả trong giai đoạn cuối năm, đồng thời mở ra cơ hội để nam diễn viên duy trì sức nóng sau thành công của Trại Buôn Người.

Sau cột mốc 480 tỷ đồng, câu hỏi được quan tâm là liệu Trại Buôn Người có thể vượt Lật Mặt 7: Một Điều Ước để tiến lên vị trí thứ 3 hay không. Với Steven Nguyễn, đây cũng là thời điểm đáng chú ý khi những dự án mới liên tiếp xuất hiện, tạo thêm cơ hội để anh khẳng định vị trí trong thị trường điện ảnh Việt.