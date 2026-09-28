Steven Nguyễn viết tiếp hạnh phúc sau Mưa Đỏ

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong sự nghiệp khi liên tiếp nhận được những cơ hội mới trên màn ảnh. Từ một nam diễn viên quen thuộc với các vai hành động, gai góc, anh liên tục được trao cơ hội thử sức với những hình tượng và màu sắc khác nhau.

Mưa Đỏ được xem là cột mốc quan trọng giúp tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong phim, anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang. Tác phẩm sau khi rời rạp đạt doanh thu 713,8 tỷ đồng, thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả.

Steven Nguyễn trong phim Mưa Đỏ.

Sau bộ phim, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong Không Giới Hạn với hình tượng Trung tá Đào Minh Kiên. Nếu Quang trong Mưa Đỏ gắn với chiến tranh, nhân vật mới lại mang màu sắc người lính thời bình, giúp nam diễn viên có thêm cơ hội thể hiện một khía cạnh khác trong diễn xuất.

Không dừng lại ở màn ảnh truyền hình, Steven Nguyễn nhanh chóng trở lại với loạt dự án điện ảnh. Đáng chú ý nhất hiện tại là Trại Buôn Người, trong đó anh vào vai Trần Duy Ny, một người nông dân miền Tây hiền lành, nghèo khó nhưng bị cuốn vào những biến cố nghiệt ngã. Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý so với những hình tượng gai góc mà anh từng đảm nhận.

Trại Buôn Người chính thức ra rạp từ ngày 25/9 và nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Đến trưa 28/9, phim đã cán mốc 100 tỷ đồng, tức chỉ mất gần bốn ngày để đạt thành tích này. Riêng ba ngày cuối tuần, tác phẩm thu khoảng 78,65 tỷ đồng.

Trại Buôn Người của Steven Nguyễn chính thức cán mốc 100 tỷ sau 3,5 ngày công chiếu.

Trong lúc Trại Buôn Người đang tạo hiệu ứng tại rạp, Steven Nguyễn đã có thêm những dự án chờ ngày ra mắt. Với Chị Chị Em Em 3, anh đảm nhận vai nam chính Văn Cường và lần đầu đóng cùng 3 mỹ nhân của màn ảnh Việt: Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên. Đặc biệt, nhân vật này ban đầu không có trong kịch bản mà được phát triển riêng trong quá trình xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, Steven Nguyễn còn góp mặt trong Người Mẹ Xấu, đảm nhận vai con trai của Hồng Đào; Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Theo thông tin công bố, Chị Chị Em Em 3 dự kiến ra rạp ngày 16/10/2026, Người Mẹ Xấu dự kiến phát hành cuối năm, còn Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác là những dự án tiếp nối trong năm 2027.

Steven Nguyễn, tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh có hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, từng được biết đến qua các web-drama như Bi Long Đại Ca, Hùng Long Phong Bá. Sau nhiều vai hành động, Steven Nguyễn tạo bước ngoặt với Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Thành công của phim mở ra nhiều cơ hội mới, giúp anh liên tiếp góp mặt trong Không Giới Hạn, Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3 và loạt dự án điện ảnh sắp tới.

Diễn viên Steven Nguyễn. Ảnh: FBNV

Từ Mưa Đỏ đến Trại Buôn Người, rồi liên tục xuất hiện trong những dự án mới, Steven Nguyễn đang có một hành trình đáng chú ý trên màn ảnh rộng. Hạnh phúc của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại không chỉ nằm ở thành công của một tác phẩm, mà còn ở việc liên tục được trao cơ hội để thay đổi, thử sức và viết tiếp câu chuyện nghề bằng nhiều vai diễn khác nhau.